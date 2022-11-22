الثلاثاء 22 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

3 متهمين خطفوا طفلة لتزويجها عرفيا بطوخ

متهمين
متهمين
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قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السابعة، برئاسة المستشار ياسر بدوى إبراهيم سنجاب بالحبس سنة مع الشغل، لشاب ووالده ووالدته؛ لاتهامهم باختطاف فتاة بعد هروبها مع نجلهم وزواجها منه بعد أن أخبرت أسرتها أنها ذاهبة للدرس، وهي دون الـ15 عاما من عمرها، بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 14722 لسنة 2022 جنح مركز طوخ، والمقيدة برقم 1637 لسنة 2022 كلي شمال بنها، أن المتهمين "محمود ع م"، 19 سنة، تاجر دواجن، ووالده "ع م م"، و"أ ك ع"، خطفوا المجني عليها "م س ع"، وكان ذلك بالتحايل بأن طلب منها المتهم الأول مقابلتها فقام بانتظارها عقب الانتهاء من الحصة الدراسية الخاصة بها واصطحابها بسيارته إلى مسكنه وفوجئت بتواجد المتهمين الثاني والثالث، وتمكنوا من إقصائها عن أعين ذويها.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين أكرهوا المجني عليها بالقوة والتهديد على ورقة بيضاء مسطرة وطلبوا منها كتاب عقد زواج بينها وبين المتهم الأول، مهددين إياها بالإيذاء في حالة عدم الانصياع إلى أوامرهم وتحرير ذلك العقد، فتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الحصول على توقيعها وكتاب ذلك العقد.

واستطرد أمر الإحالة، أن المتهمين احتجزوا المجني عليها بدون وجه حق بأن قاموا بشل حركتها واحتجازها داخل محل الواقعة.

محكمة جنايات بنها الحبس اختطاف فتاة درس مركز شرطة طوخ محافظة القليوبية

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