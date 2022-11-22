الإسماعيلى ينهى تدريباته استعدادًا لمواجهة فاركو غدًا باستاد الإسكندرية

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلي، تدريبه الأخير، استعداداته لمواجهة فريق فاركو في الأسبوع الخامس من الدورى الممتاز، فى الخامسة مساء غد الأربعاء باستاد الإسكندرية.

وقاد الإسباني خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني للإسماعيلي، المران الصباحي اليوم الثلاثاء، بملعب استاد الجامعة بالإسكندرية بمشاركة 23 لاعبًا، هم محمد فوزي وأحمد عادل عبدالمنعم ومحمد كوكو لحراسة المرمى، وباهر المحمدي ومحمد دسوقي ومحمد هاشم وعصام صبحي وكريم عرفات ومحمد نصر ومحمد بيومي ومحمد مخلوف وعمر الوحش وصالح جمعة ومحمد عبدالسميع ومحمد الشامي ومحمد حسن وحازم مرسي وعماد حمدي وأحمد مدبولي ومصطفى فارس وعبدالرحمن مجدي والغاني ياو أنور وباسم مرسي.

واستغرق المران 45 دقيقة اشتمل على الإحماء وفك العضلات، وانتقل للنواحي الخططية، وانتهى بتقسيمة ظهر خلالها اللاعبون بشكل جيد.

ويسعى فريق الإسماعيلى للظهور بمستوى جيد مع استئناف مسابقة الدورى، فى محاولة لتحسين النتائج التى كانت سيئة للغاية فى المباريات التى خاضها الدراويش حتى الآن، حيث خاض مباراتين وخسر فيهما دون أن يحقق أى مكسب ليتواجد فى المركز قبل الأخير فى جدول الترتيب.

تجدر الإشارة إلى أن الإسباني خوان جاريدو، المدير الفني للإسماعيلي، استبعد من معسكر الإسكندرية المغلق استعدادًا للقاء فاركو بالمسابقة المحلية عبدالله جمال، حارس المرمى حمدي النقاز، وأحمد محسن ومحمد عمار ومحمد خليفة وعبدالقادر كوليبالي ومحمدين خماسة ومحمود الشبراوي وخالد النبريص ومروان حمدي، للإصابة ولأسباب فنية، فيما تخلف نور الزمان الزموري للانقطاع عن التدريبات، وإياد العسقلاني وعمر الساعي للانضمام لمنتخب الشباب.

وتقام مباريات الدورى الممتاز تزامنًا مع إقامة بطولة كأس العالم التى تستضيفها قطر حاليًا، فى محاولة من رابطة أندية الدورى الممتاز لاستغلال عدم مشاركة منتخب فى مونديال قطر، بإقامة 4 جولات من الدوري الممتاز لتسهل مهمتها فى إنهاء المسابقة بنهاية شهر يونيو المقبل، وعدم تلاحم الموسم مع الموسم المقبل.