الثلاثاء 22 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

فيريرا يفاضل بين ثنائى الزمالك لحل أزمة غياب سيف الجزيرى

سيف الدين الجزيري
سيف الدين الجزيري
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يفاضل البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بين يوسف نبيه ويوسف حسن لاختيار أحدهما للمشاركة فى الهجوم  بديلاً للتونسى سيف الجزيرى مهاجم الأبيض والموجود حاليا مع منتخب بلاده في كأس العالم المقامة حالياً بقطر.

ويميل فيريرا للدفع يوسف نبيه بداية من مواجهة المصرى في ظل الإمكانات الفنية والبدنية التى يتمتع بها اللاعب الصاعد، والتى ظهرت فى التدريبات الأخيرة.

ويستعد الزمالك لمواجهة  المصرى فى الخامسة عصر السبت 26 نوفمبر، ضمن منافسات دور الثمانية لكأس مصر.
وكان البرتغالى قد قاد، التدريبات الجماعية أمس على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي المقبلة فى كأس مصر.

وحرص أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي بالزمالك ولاعبو الفريق على تقديم واجب العزاء للبرتغالي جوسفالدو فيريرا في وفاة نجل زوجته.

وغادر المدير الفني فيريرا القاهرة مساء أمس عقب التدريبات الجماعية للفريق متوجها إلى البرتغال لحضور مراسم جنازة نجل زوجته الذى توفى مؤخرا.

وكان البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قد عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية التي أقيمت، أمس الاثنين، على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي في كأس مصر.

وتحدث المدير الفني مع اللاعبين وطالبهم ببذل أقصى جهد والتركيز استعدادا للمباراة المقبلة أمام المصري في كأس مصر للتقدم خطوة نحو المنافسة على اللقب.

وشرح " فيريرا" بعض الأمور الخططية والفنية  لتنفيذها في مران اليوم استعدادا للقاء المرتقب أمام الفريق البورسعيدي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم ٢٦ نوفمبر الجاري، على ملعب استاد الجيش بمدينة برج العرب، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

سيف الدين الجزيري يوسف حسن يوسف نبيه البرتغاللي جوسفالد فيريرا كاس مصر

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