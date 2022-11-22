رئيس الوزراء العراقي يبحث مع بارزاني تطورات الهجمات الأخيرة على كردستان

بحث رئيس مجلس الوزراء السوداني محمد شياع السوداني، الثلاثاء، مع رئيس إقليم كردستان العراق نجيرفان بارزاني والوفد المرافق له تطورات الهجمات الإيرانية الأخيرة على الإقليم.

وأعرب السوداني بحسب بيان لمكتبه الاعلامي وفق وكالة الانباء العراقية (واع) "عن تقديره لأهمية وحدة المواقف على المستوى الوطني، وضرورة التكاتف والتنسيق، لمواجهة التحدّيات الاقتصادية والمعاشية والخدمية، التي تتطلبها مهمة تأمين الحياة الكريمة لجميع المواطنين في كل أنحاء العراق".

وأكد السوداني "التزام الحكومة الاتحادية بالدستور العراقي لمعالجة الملفات العالقة، مع حكومة إقليم كردستان العراق، بما يضمن حقوق جميع المكونات".

من جانبه، هنأ نجيرفان بارزاني "رئيس مجلس الوزراء بمناسبة نيل حكومته الثقة"، معربا عن "تفاؤله بقدرة الحكومة الجديدة للانتقال بالبلاد إلى مرحلة مختلفة، تسود فيها لغة التفاهمات والحلول".

وتابع البيان أن "اللقاء شهد التباحث في ملف الأمن بالمناطق العراقية الحدودية، حيث جرى التأكيد على التعاون لحفظ سيادة العراق ورفض الانتهاكات المتكررة، والعمل على منع استخدام الأراضي العراقية منطلقا للاعتداء على أية دولة من دول الجوار".

إقليم كردستان العراق والهجوم الإيراني

وكانت قد أدانت حكومة إقليم كردستان العراق، الإثنين، بأشد العبارات الهجوم الذي نفذته إيران بالصواريخ والطائرات المسيرة في الإقليم.

وقالت حكومة كردستان العراق فى بيان وصل للـ"الدستور" نسخة منه، إدانتها بأشد العبارات الهجوم الذي شنته الجمهورية الإيرانية الليلة الماضية على إقليم كردستان.

وأضاف البيان أن الانتهاكات الإيرانية المتكررة التي تمس سيادة العراق وإقليم كردستان العراق غير مبررة، تشكل انتهاكا صارخا للأعراف الدولية وعلاقات حسن الجوار.

ودعت حكومة الإقليم العراقي إيران إلى وقف هذه الحملة ضد إقليم كردستان، مؤكدة أن الاستقرار لن يتحقق من خلال العنف على الإطلاق.

كما دعت حكومة إقليم كردستان أصدقاءها وشركائها في بغداد والأمم المتحدة والمجتمع الدولي عامة، إلى اتخاذ موقف واضح وصريح تجاه الاعتداءات الإيرانية المستمرة.

قصف صاروخى لمقار أحزاب إيرانية معارضة فى كردستان العراق

وفجر الإثنين، سقطت صواريخ إيرانية على مقار للحزب الديمقراطي الإيراني في أربيل وبلدة كويسنجق، كما أطلقت القنصلية الأمريكية صفارات الإنذار.

وقالت وكالة الأنباء العراقية إن مقار أحزاب إيرانية معارضة تعرضت إلى قصف صاروخي داخل إقليم كردستان العراق.

وأضافت أن مقرات تابعة لثلاثة أحزاب إيرانية معارضة داخل إقليم كردستان تعرضت لقصف بالصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية.