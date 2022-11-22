أخبار فاتتك| ميسى يقود الأرجنتين أمام السعودية اليوم.. وزيارة المتحف المصري مجانًا غداً

شهدت الساعات القليلة الماضية عددًا من الأحداث المتنوعة التي جاءت مابين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، والتي ترصدها «الدستور» لكم في نشرة «أخبار فاتتك».

كأس العالم.. ميسى يقود الأرجنتين أمام السعودية اليوم

يلتقي اليوم المنتخب الأرجنتيني نظيره السعودي، في مباراة الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لدور المجموعات لبطولة كأس العالم قطر 2022، وتنطلق المباراة في تمام الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت القاهرة، على لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

بايدن يحذر من تحركات تضر بالاقتصاد الأمريكى

أعلن مسئول أمريكي عن أن الرئيس جو بايدن يعتبر إضراب عمال السكك الحديدية أمرا غير مقبول، نظرا للأضرار التي سيلحقها ذلك بالاقتصاد، ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن المسئول في الإدارة الأمريكية قوله لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

بعد 27 عامًا.. بطلات فيلم «يا دنيا يا غرامى» يجتمعن على السجادة الحمراء

تحرص الفنانة ليلى علوي على مشاركة يومياتها الشخصية والفنية عبر حسابتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، فشاركت صورة لها مع صديقتيها المقربتين لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

الأربعاء.. المتحف المصري «مجانا» بمناسبة مرور 100 عام على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون

كشفت صباح عبد الرازق، مدير عام المتحف المصرى بميدان التحرير، أنه سيتم فتح أبواب المتحف للزائرين مجانا بعد غد الأربعاء الموافق 23 من الشهر الجاري، بمناسبة مرور 100 عام على اكتشاف مقبرة توت غنخ آمون لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

«الصحة» تكشف سبب انتشار الفيروس المخلوي والفئات الأكثر عرضة للإصابة

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن الفيروس المخلوي متواجد منذ عام 1956 فى مصر ولكن هناك قلق بين المواطنين خاصة مع دخول فصل الشتاء نتيجة انشغال الناس بفيروس كورونا والإجراءات الاحترازية لاستكمال القراءة (اضغط هنا)