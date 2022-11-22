بايدن يحذر من تحركات تضر بالاقتصاد الأمريكى

أعلن مسؤول أمريكي أن الرئيس جو بايدن يعتبر إضراب عمال السكك الحديدية أمرا غير مقبول، نظرا للأضرار التي سيلحقها ذلك بالاقتصاد.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن المسؤول في الإدارة الأمريكية قوله، إن "الرئيس منذ أول بداية أعلن أن تعليق العمل غير مقبول بسبب الأضرار التي سيلحقها بفرص العمل والعائلات والشركات والمجتمعات في كافة أنحاء البلاد".

وأشار المسؤول إلى أن معظم نقابات عمال السكك الحديدية الأمريكيين قد صوتت لصالح الموافقة على الاتفاق المؤقت بشأن تحسين ظروف العمل، وأنه من الأفضل بالنسبة للمتبقين تجاوز الخلافات.

وكانت إحدى النقابات الكبرى لعمال السكك الحديدية SMART-TD رفضت شروط الاتفاق المؤقت مع شركات السكك الحديدية، وأعلنت عودتها إلى المفاوضات.

وقد يبدأ نحو 100 ألف من عمال السكك الحديدية في الولايات المتحدة إضرابا عاما في 4 ديسمبر المقبل في حال قررت أي واحدة من النقابات الـ 12 الكبرى تعليق العمل بعد عدم التوصل إلى اتفاق مع الشركات الكبرى في القطاع.

وتشير تقديرات "سي إن إن" إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تعطل نحو 30% من نقل الشحنات، ما سيتسبب بمشاكل في الاقتصاد.

وحتى الآن أيدت 8 نقابات من أصل الـ 12 شروط الاتفاق المؤقت الذي تم التوصل إليه في سبتمبر الماضي، بشأن تحسين ظروف العمل لعمال السكك الحديدية.