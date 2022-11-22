الثلاثاء 22 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بعد 27 عاما.. بطلات فيلم «يادنيا يا غرامى» يجتمعن على السجادة الحمراء

ليلى علوي
ليلى علوي
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تحرص الفنانة ليلى علوي على مشاركة يومياتها الشخصية والفنية عبر حسابتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، فشاركت صورة لها مع صديقتيها المقربتينن إلهام شاهين وهالة صدقي.

 

وشاركت “ليلى” الصورة عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام، وعلقت قائلة: “يا دنيا يا غرامي كمان وكمان”، حيث خاضا الثلاثي بطولة فيلم “يا دنيا يا غرامي” الذي انتج عام 1995، ليجتمعن مرة أخرى على السجادة الحمراء ضمن فاعليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

بطلات فيلم «يادنيا يا غرامى»

فيلم “دنيا يا غرامي” هو فيلم مصري حائز علي جوائز عالمية من إنتاج شركة استوديو 13 رأفت الميهي العام 1995، الفيلم من تأليف وسيناريو محمد حلمي هلال، تصوير محسن نصر ومن إخراج مجدي أحمد علي. الفيلم من بطولة نجمات السينما المصرية إلهام شاهين، ليلى علوي وهالة صدقي.

 

وتدور أحداث الفيلم حول (بطة) و(سكينة) و(نوال) ثلاث فتيات صديقات من حارة واحدة، يعملن ويعشن في كفاح متواصل مع ظروف اجتماعية صعبة وقصص حب مبتورة، يحلمن بالزواج، لكنهن ينتقلن من مشكلة إلى أخرى و من فشل إلى أخر، لكنهن يتمسكن بحب الحياة حتى الرمق اﻷخير.

 

من جهة أخرى، قالت ليلى علوى على هامش مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 44، إنها تنتظر عرض فيلمها الجديد "مهمة في سهل حشيش"، والذي أوشكت على الانتهاء من التصوير، ويشارك في بطولته كل من حمدى المرغنى، وبيومى فؤاد، وآخرون.


وتقدم ليلى علوى شخصية موظفة تعمل لدى أحد البنوك، ومتزوجة من الفنان بيومي فؤاد ، يدور الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي، من بطولة حمدي المرغني، مصطفى غريب، فرح الزاهد، تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.

 

كما تنتظر  ليلى علوي عرض فيلمها "التاريخ السري لكوثر"، الذي تشارك في بطولته مع زينة، محسن محيي الدين، أحمد حاتم ، إيناس كامل، فراس سعيد، عبدالرحيم حسن، ومن تأليف وإخراج محمد أمين.

 

يذكر أن الفنانة ليلى علوي، كانت قد خاضت السباق الرمضاني بمسلسل " دنيا تانية " ، وشارك فى البطولة كلا من مجدي كامل، مي سليم، فراس سعيد، وفاء صادق، وأشرف زكي، وغيرهم نجوم الدراما في مصر والوطن العربي، المسلسل تأليف أمين جمال، سيناريو وحوار الثلاثي حمدي التايه، عمرو مؤمن، وإبراهيم الصباغ، وإخراج أحمد عبد العال.

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