وكيل تعليم الوادي الجديد يعلن نتائج مسابقات الاقتصاد المنزلى

أعلن الدكتور جمال حسن، وكيل التعليم بالوادى الجديد، نتائج مسابقات الاقتصاد المنزلى للعام الدراسى 2022_2023م وذلك ضمن الإستعداد للمشاركة بتصفيات الجمهورية .

وأشار وكيل التعليم بالمحافظة أن النتائج جاءت على النحو التالى:

الطالبات الفائزات بالمركز الأول فى مسابقة التغيرات المناخية "أجمل قطعة فنية"



الفائزة ملك البحراوي أحمد رجب الصف الرابع الابتدائى مدرسة الفرافرة للتعليم الأساسى، والطالبة سلمى سيد حسين مناع الصف الأول الإعدادى مدرسة تنيدة الإعدادية، الطالبة بسنت عبده ابراهيم الصف الثالث الثانوى مدرسة بلاط الثانوية.

_ الطالبات الفائزات بالمركز الأول فى مسابقة التغيرات المناخية "أفضل بحث"

الطالبة منة الله ماجد ابو بكر الصف السادس الابتدائى مدرسة بدخلو الابتدائية بالداخلة، والطالبة حنين حسام محمد طه الصف الثانى الإعدادى مدرسة نجيب محفوظ الإعدادية بالداخلة، والطالبة ملك عصام أحمد الصف الثانى الثانوى مدرسة الخارجة الثانوية للبنات

الطالبات الفائزات بالمركز الأول بمسابقة "المولد النبوى الشريف"

الطالبة بدور مصطفى محمد سنوسى الصف السادس الابتدائى، الطالبة ميار عبد الرحمن إبراهيم الصف الثانى الإعدادى مدرسة الصديق الإعدادية، الطالبة بسنت عبده إبراهيم الصف الثالث الثانوى

الطالبات الفائزات بالمركز الأول فى مسابقة "انتصارات أكتوبر"

الطالبة دهب اسماعيل محمد يوسف الصف السادس الابتدائى مدرسة الخارجة المشتركة، والطالبة منة الله جميل الصف الثالث الإعدادى مدرسة الأمل الإعدادية بالخارجة، والطالبة

يوسيتنا عصام ثابت الصف الثانى الثانوى مدرسة الخارجة الثانوية بنات

وفي سياق متصل عقد الدكتور جمال حسن محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، لقاء وقيادات التعليم بالمحافظة وعبر شبكة سكايب مديرى الإدارات التعليمية

وخلال اللقاء إستعرض وكيل التعليم بالمحافظة، أهم ما جاء بإجتماع الأستاذ الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ومناقشة مجموعة من النقاط الهامة والتي من شأنها تحقيق انضباط العملية التعليمية.

ووجه وكيل التعليم بالمحافظة بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية وتشكيل لجان للمرور على المدارس تتضمن المتابعين و موجهى العموم و الأوائل وموجهى المواد الدراسية المختلفة ومديرى المراحل لمتابعة منظومة العمل لحظة بلحظة وتذليل كافة العقبات والمشكلات التى تواجه البعض

وشدد الدكتور جمال، بالمتابعة اليومية واللحظية ولسير العمل بجميع مدارس المحافظة والتأكيد على متابعة الغياب اليومى وتفعيل التسجيل الإلكتروني للغياب أُسْبُوعِيًّا لجميع المراحل التعليمية وخاصة غياب طلاب الشهادة الإعدادية والثانوية العامة فضلًا عن تفعيل جدول الحصص المقرر لمعلمي الصفين الثالث الثانوي والثالث الإعدادي، مؤكدًا أهمية جذب الطلاب للمدرسة للاستفادة من العملية التعليمية.

ووجه الدكتور جمال بضرورة تنظيم رحلات للطلاب إلى المشروعات القومية؛ لتعريفهم بما تم إنجازه على أرض الواقع من هذه المشروعات، ولتنمية روح الولاء والانتماء لدى الطلاب.