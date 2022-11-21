41 دقيقة وقت بدل ضائع وتألق ساكا.. أبرز ملامح اليوم الثانى من منافسات كأس العالم

أسدل الستار منذ قليل على اليوم الثاني من منافسات كأس العالم 2022 بقطر، بعد انتهاء مباراة أمريكا وويلز في المجموعة الثانية.

وافتتح مباريات اليوم بمواجهة إنجلترا وإيران ضمن المجموعة الثانية، حيث اكتسح المنتخب الإنجليزي نظيره الإيراني بنتيجة 6-2.

وشهد اللقاء تألق بوكايو ساكا جناح نادي أرسنال الذي حصد رجل المباراة، بعدما سجل هدفين وظهر بشكل رائع في اللقاء.

وافتتح المنتخب الإنجليزي التسجيل في الدقيقة 35 عن طريق جود بيلينجهام، ثم أضاف بوكايو ساكا ورحيم سترلينج الهدفين الثاني والثالث للفريق في الدقيقتين 43 و45 .

وفي الشوط الثاني، أضاف بوكايو ساكا الهدف الثاني له والرابع للمنتخب الإنجليزي في الدقيقة 52، ثم سجل مهدي طارمي لاعب بورتو البرتغالي هدفا للمنتخب الإيراني في الدقيقة 65، وبعدها سجل البديلان ماركوس راشفورد وجاك جريليش الهدفين الخامس والسادس لإنجلترا في الدقيقتين 71 و90، قبل أن يسجل طارمي الهدف الثاني له ولمنتخب بلاده في الثواني الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة.

وفي اللقاء الثاني تغلب منتخب هولندا في المباراة الثانية من المجموعة الأولى على نظيره السنغال بهدفين نظيفين في الدقائق الأخيرة من اللقاء.

وسجل كودي جاكبو الهدف الأول للمنتخب الهولندي في الدقيقة 84، قبل أن يضيف دافي كلاسين الهدف الثاني في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وفي اللقاء الثالث ظهر التعادل الأول في منافسات المونديال بين أمريكا وويلز في لقاء سجل فيه جاريث بيل هدف قاتل لويلز في الدقائق الأخيرة والأول لبلاده منذ مونديال 1958.

وشهدت مباريات اليوم الثاني، ظاهرة غريبة لم تحدث في منافسات كأس العالم من قبل بعدما احتسب 41 دقيقة وقت بدل ضائع في الثلاث مواجهات.

حيث بدأت بمواجهة إنجلترا وإيران التي احتسب فيها 24 دقيقة وقت بدل ضائع بواقع 14 في الشوط الأول و10 في الثاني.

أما لقاء السنغال وهولندا احتسب فيه 8 دقائق وقت بدل ضائع بالشوط الثاني، وأخيرًا في لقاء ويلز وأمريكا احتسب 9 دقائق وقت بدل ضائع في شوط اللقاء الثاني.