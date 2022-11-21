الإثنين 21 نوفمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط المتهمين بسرقة ألواح طاقة شمسية في الواحات البحرية بالجيزة

ارشيفية
ارشيفية
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على 6 عاطلين متهمين بسرقة ألواح طاقة شمسية تابعة لإحدى الشركات بالواحات البحرية، وتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق. 

كان قد تلقى قسم شرطة الواحات البحرية بلاغا بتعرض ألواح  طاقة شمسية تابعة لإحدى الشركات للسرقة.

وبإجراء التحريات توصل رجال المباحث لهوية المتهمين، وتبين انهم 6 عاطلين تم تحديد هويتهم، وبإعداد كمين لهم تمكن رجال المباحث من القبض عليهم.

بمواجهة المتهمين اعترفوا بسرقة الألواح باستخدام سيارتين، تمهيدا لبيعها، وأرشدوا عن المسروقات.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

الجيزة 6 عاطلين سرقة ألواح طاقة شمسية الواحات البحرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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