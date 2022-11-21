بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين فى أسوان

أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم وقع مساء اليوم الإثنين، بين دراجتين بخارية بمنطقة الشلال بمدينة أسوان، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين دراجتين بخارية بمنطقة الشلال التابعة لدائرة المدينة، مما أسفر عن أصابة 5 أشخاص، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى؛ لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وانتقلت أجهزة الأمن إلى موقع البلاغ وتبين من المعاينة إصابة كل من "رامي روماني منير، 20 سنة، بكدمات وسحاجات متفرقه بالجسم، ومحمد رشدي محمود، 29 سنة، مُصاب باشتباه كسر بالفخذ الأيسر والذراع الأيسر، وسعد محمود محمد، 19 سنة، مُصاب باشتباه كسر بالساق اليمني وكدمات وسحاجات متفرقة بالجسم، ومينا عوض لويس، 24 سنة، مُصاب باشتباه كسر بالقدمين وكدمات متفرقة بالجسم، وكيرلس عوض لويس، 20 سنة، مصاب بكسر في القدم اليسرى، وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقلهم جميعًا إلى مستشفى أسوان التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.