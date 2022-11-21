الثلاثاء 22 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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تفاصيل الإجراءات التي اتخذتها أمريكا لحل مشكلة نقص الرقائق الإلكترونية

جريدة الدستور
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كشف ياسر نور الدين، مراسل القاهرة الإخبارية، تفاصيل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الأمريكية لحل مشكلة نقص الرقائق الإلكترونية، قائلاً: “إن الإدارة الأمريكية تولي صناعة الرقائق الإلكترونية كثير من الاهتمام على المستوى الاقتصادي والسياسي”. 

وأضاف ياسر نور الدين خلال مداخلة عبر سكايب بفضائية القاهرة الإخبارية، أنه في يوليو الماضي أقر مجلس الشيوخ بتخصيص 280 مليار دولار أمريكي لهذه الصناعة، لافتاً إلى أن هذه الحزمة المالية الكبيرة، سوف تذهب منها فقط 200 دولار للبحث العلمي، وتذهب 80 مليار دولار لمؤسسة البحث العلمي للعلوم والتكنولوجيا في الولايات المتحدة الأمريكية. 

وأوضح أن الولايات المتحدة الأمريكية تواجه صعوبات في هذا الأمر، وسعت بشكل آخر مع تايوان لأن يكون هناك مصنع، حيث تصل الاستثمارات هناك إلى 22 مليار دولار أمريكي، وأيضاً تحاول الولايات المتحدة الأمريكية أن توقف الحرب الباردة كما يتحدث عنها وسائل الإعلام بين الصين والولايات المتحدة في هذا السباق من الرقائق الإلكترونية، والتي تدخل في جميع الصناعات الكبيرة مثل الطائرات والسيارات والهواتف المحمولة. 

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