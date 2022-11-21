الإثنين 21 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تكشف تفاصيل جديدة بواقعة ضرب ابن لوالدته بفاقوس

ضرب ابن لوالدته بفاقوس
ضرب ابن لوالدته بفاقوس
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استمعت النيابة العامة لشهادة المجني عليها -97 عامًا- في واقعة ضرب ابن لوالدتِه بفاقوس، والتى كشفت أن ذوي المتهم صوَّروا الواقعة المتداولة منذ شهر مضى لإرسالها لأشقاء المتهم؛ لنجدةِ المجني عليها، وأكدت تحريات الشرطة أن سبب تعدي المتهم على والدته ضِيقُه من مرضها وشيخوختها، وباستجواب النيابة العامة المتهم أقرَّ بارتكابه الواقعة وبصحة المقطع المتداول، وجارٍ استكمال التحقيقات.

أمر النائب العام مساء اليوم الإثنين، قرارًا بحبس المتهم بضرب والدتِه بفاقوس، 4 أيام على ذمّة التحقيقات، بعد إقراره بارتكاب الواقعة، ورَصْدِ مقطعٍ مصوَّرٍ لها بمواقع التواصل الاجتماعي.

ورصدت إدارة البيان والمرافعة بمكتب النائب العام، مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعي يتعدّى فيه المتهمُ على والدته بالضرب بأداة، بالتزامن مع تلقي النيابة العامة إخطارًا من الشرطة بتحديد المتهم وإلقاء القبض عليه، على إثر تداول المقطع، فباشرت النيابة العامّة المختصة التحقيقات.

النيابة العامة شهادة المجني عليها المتهم النائب العام مقطع مصو ر

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