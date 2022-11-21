«مكافحة الإدمان» يحدد إجراءات تدريب المتطوعين بالصندوق

أكد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن، أن تدريبات وإعداد القيادات التطوعية تعتمد على إدارة برامج الوقاية بالصندوق، من خلال الشباب المتطوع وقدرتهم على إحداث التغيير المطلوب لدى كافة فئات المجتمع، والعمل على تدريبهم المستمر والاستثمار فى قدراتهم وإبداعاتهم، من خلال منظومة عمل مستمرة ومحددة تعمل على:

1.استقطاب الشباب للعمل التطوعى بالصندوق: حيث يتم إجراء المقابلات الشخصية معهم واختيار الأنسب والأفضل والتعرف على مهاراتهم وإبداعاتهم وهواياتهم.

2.تدريب الشباب على أحدث الأدلة التدريبية المعتمدة، والتى تسعى من خلالها إلى تقوية المهارات الحياتية لديهم مثل مهارات (الاتصال، العمل الجماعى، مواجهة وحل المشكلات..)، إعدادهم علميًا على كافة الأبعاد المرتبطة بمشكلة تعاطى المواد المخدرة (طبياً واجتماعيًا، قانونيًا، علاجيًا، ثقافيًا).

3. دمجهم بالمبادرات الشبابية:

حيث يسعى للاستفادة من قدراتهم الشبابية فى نقل وتوصيل المعلومات التى تم التدريب عليها لكافة الفئات المجتمعية من (طلبة وشباب وعمال وفنيين وسائقين ومعرضين للخطر.

4.وحدات التطوع بالمحافظات:-

يمتلك صندوق مكافحة وعلاج الإدمان العديد من المتطوعين على مستوى الجمهورية يعملون سوياً ضمن وحدات تطوعية لها هيكل إدارى منظم لحركة عمل المتطوعين وراصداً لأنشطتهم ومحافظاً على حقوقهم وواجباتهم).

ويتم إنتخاب الهيكل الإدارى لوحدة التطوع من المتطوعين ذاتهم وفقاً لإنتخابات يتم إجراءها كل عامين لانتخاب رئيس ونائب ومقرر للجان (التواصل، التطوع، العلاقات العامة) (وقد تم إجراء أول أنتخابات إلكترونية لوحدات التطوع باستخدام برنامج إلكتروني مبتكر من مجموعة من الشباب المتطوعين).

5.آليات المتابعة والتقييم: -

بهدف تقييم تجربة التطوع والوقوف على إيجابياتها وسلبياتها حيث يتم متابعة وتقييم لكافة المتطوعين لرصد أنشطتهم ومهارتهم الفنية وقدراتهم العلمية وأسباب الإستمرار بالتطوع وأسباب الخروج وآليات جذبهم بشكل دائم ومستمر.