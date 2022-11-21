وزيرة التضامن تشهد توقيع بروتوكول تعاون مع هيئة الدواء.. غدًا

تشهد نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، غدا الثلاثاء، فعاليات توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى وهيئة الدواء المصرية بشأن "مبادرة التكافل الدوائى"، كما تسهد توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى ومؤسسة ماونتن فيو للتنمية فى اطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

حياة كريمة

تهدف المبادرة الرئاسية حياة كريمة إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر إحتياجاً في الريف والمناطق العشوائية في الحضر.

وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان "حياة كريمة" لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم، بالإضافة إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، والتنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجا بهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد؛ لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية.

كما تستهدف الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة، وتوفير فرص عمل لتدعين استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم وتجمعاتهم المحلية، علاوة على اشعار المجتمع المحلي بفارق إيجابي في مستوى معيشتهم، وأيضا تنظيم صفوف المجتمع المدني وتطير الثقة في كافة مؤسسات الدولة.

كما تعمل على الاستثمار في تنمية الانسان المصري، وسد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها، بالإضافة إلى إحياء قيم المسئولية المشتركة بين كافة الجهات الشريكة لتوحيد التدخلات التنموية في المراكز والقرى وتوابعها.

المستهدفون

الأسر الأكثر احتياجا في التجمعات الريفية.

كبار السن.

ذوو الهمم.

المتطوعون.

النساء المعيلات والمطلقات.

الأيتام والأطفال.

الشباب القادر على العمل.

المعايير الأساسية لتحديد القرى الأكثر احتياجاً

ضعف الخدمات الأساسية من شبكات الصرف الصحي وشبكات المياه.

انخفاض نسبة التعليم، وارتفاع كثافة فصول المدارس.

الاحتياج إلى خدمات صحية مكثفة لسد احتياجات الرعاية الصحية.

سوء أحوال شبكات الطرق.

ارتفاع نسبة فقر الأسر القاطنة في تلك القرى.