تشريح جثة سيدة تم العثور عليها متفحمة داخل شقتها بمنطقة الصف

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بتشريح جثة سيدة تم العثور عليها متفحمة داخل شقتها بمنطقة الصف بمحافظة الجيزة، لتحديد الأسباب الرئيسية وراء وفاتها، كما طالبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لكشف ملابساتها، كما أمرت بفحص علاقة المتوفاة بجيرانها، وفحص سجل مكالماتها.

البداية كانت بورود بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة الصف من غرفة النجدة بنشوب حريق في شقة سكنية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة سيدة متفحمة.

تم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات، وتكثف المباحث جهودها للوقوف على ملابسات الواقعة.