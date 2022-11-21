الإثنين 21 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

نائب محافظ القليوبية تتفقد أعمال إنجاز المشروعات الاستثمارية بكفر شكر

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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قادت الدكتورة إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، جولة تفقدية لمتابعة مشروعات الخطة الاستثمارية داخل مدينة كفر شكر والوحدات المحلية التابعة لها، لمتابعة تنفيذ الأعمال وتذليل العقبات وحل المشكلات لسرعة إنجاز تلك المشروعات الخدمية والانتهاء منها فى المواعيد المحددة لراحة وخدمة المواطنين في شتى المجالات تنفيذا لتوجيهات اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية. 

بدأت الجولة بمتابعة التجهيزات والاستعدادات لعملية رصف الطرق والشوارع داخل المدينة للتسهيل على المواطنين فى تحركاتهم اليومية وكذلك متابعة الأعمال الإنشائية داخل محطات مياه الشرب والصرف الصحى بعدد من قرى المركز والمدينة وشملت “محطة رفع مياة الصرف الصحي بيرقطا، محطة رفع مياة الصرف بقرية الشقر، محطة رفع مياة الصرف بقرية كفر كردي” لسرعة توصيل الصرف الصحي إلى جميع القرى حفاظا على البيئة والصحة العامة للمواطنين 

ووجهت نائب محافظ القليوبية بضرورة نقل أعمدة الكهرباء علي الجانب الأيمن من الشوارع والطرق الجاري رصفها لتوسعة بهدف التوسعة قبل البدء في أعمال الرصف ووضع بلدورات على الجانبين لمنع حدوث مخالفة ارتكاب تعديات على حرم الطرق والشوارع وكذالك رفع ناتج حفر الشبكات محطات مياه الشرب والصرف الصحى وتسويتها تسهيلا على المواطنين فى تحركاتهم دون معاناه

وشددت "ريان" علي مسئولى الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى بضرورة الإسراع في إنجاز تنفيذ الأعمال وفقا للخريطة الزمنية ودون أي تأخير لإشاعة الرضا بين المواطنين بجهود وإنجازات الدولة التى غيرت وجه الحياه فى القرى وتوفير كافة الاحتياجات والخدمات والمرافق وتحسين جودة الحياة فى شتى المجالات تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية الداعمة للمواطنين  

شارك فى الجولة كل من الدكتور بكر عبد المنعم رئيس مركز ومدينة كفر شكر ومحمد غنيم نائب وأحمد صلاح نائبى رئيس المركز والمدينة، وعدد من مسئولى الأجهزة التنفيذية ومياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة. 

الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي الخطة الاستثمارية الدكتورة إيمان ريان محافظ القليوبية متابعة مشروعات مدينة كفر شكر مشروعات الخطة الأستثمارية

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