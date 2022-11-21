الإثنين 21 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مفوضة أوروبية: 100 عملية إعادة توطين مهاجر ولاجئ من أصل 8 آلاف

المفوضة الأوروبية
المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون
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أعلنت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، إيلفا يوهانسون، الإثنين، أنه تم فقط إعادة توطين «أكثر بقليل عن مئة» مهاجر ولاجئ وفقًا لآلية الاتحاد الأوروبي للتضامن الطوعي، من «أصل ثمانية آلاف وعد بإعادة التوطين» من جانب دول أعضاء في التكتل الأوروبي.

 

وأشارت المسئولة في الجهاز التنفيذي الأوروبي في تصريح للصحفيين في بروكسل، إلى أن تأخير تنفيذ عمليات إعادة التوطين يشكل «اختناقات في الدول التي تحتاج إلى عمليات إعادة توطين وفي تلك التي تقوم بها».

 

 وقالت يوهانسون: «عمليات التوطين مستمرة حتى الآن، لكننا بحاجة إلى تسريعها».

 

في وقت سابق اليوم، أعلنت المفوضية الأوروبية، أنه في ضوء المجلس الاستثنائي للعدالة والشئون الداخلية الأوروبي في 25 نوفمبر 2022، قدمت المفوضية «خطة عمل للاتحاد الأوروبي مقسمة إلى 20 نقطة»، تهدف إلى معالجة «التحديات الفورية والمتواصلة» على طريق وسط البحر الأبيض المتوسط بشأن تدفقات المهاجرين. ​​

 

وتشمل خطة العمل إعادة إطلاق آلية التضامن الطوعي لعمليات توطين المهاجرين الذين تم إنقاذهم في وسط البحر الأبيض المتوسط، داعية الدول الأعضاء إلى «تسريع تنفيذها»، ومعالجة «الاختناقات الحالية، وتحسين المرونة وتبسيط العمليات وتوفير التمويلات كتدابير بديلة» من جانب الدول التي لا ترغب في استقبال لاجئين.

 

وتوصي المفوضية الأوروبية في خطة عملها أيضا بـ«تعزيز المناقشات داخل المنظمة البحرية الدولية (Imo) بشأن الحاجة إلى إطار محدد ومبادئ توجيهية للسفن مع إيلاء اهتمام خاص لأنشطة البحث والإنقاذ، لا سيما في ضوء التطورات الأخيرة» على المستوى الأوروبي، حسبما أوردت وكالة «آكي» للأنباء الإيطالية.

 

وقالت المفوضة الأوروبية للشئون الداخلية، في عرضها للخطة في بروكسل، «إن الوضع على طريق وسط البحر المتوسط ​​لا يطاق»، لكنها شددت على أن «إنقاذ الأرواح في البحر ضروري دائما ويجب التأكيد على ذلك».

المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية عملية إعادة توطين لاجئين مهاحرين دول التكتل الأوروبي

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