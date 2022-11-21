اليوم.. استكمال محاكمة شقيقين قتلا عشيق والدتهما في منشأة ناصر

تستكمل محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، اليوم الإثنين، نظر محاكمة شقيقين بتهمة قتل عشيق والدتهما، والتمثيل بجثته بمنطقة منشأة ناصر.

كشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين أقدما على قتل شاب يعمل فرانا، بعد أن دخلا المنزل ووجداه في علاقة غير شرعية مع والدتهما.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين استشاطا غضبا وتعديا عليه بالضرب بسكاكين، ثم قطعا جثمانه وألقياه في مناطق متفرقة بهدف طمس معالم الجريمة.

وأضافت التحقيقات، أن الأهالي عثروا على رأس المجني عليه، وتم التعرف على هوية صاحبها، وتبين أنه يدعى "عرفة" من محافظة أسيوط ويعمل فرانا.

وأشارت التحقيقات، إلى أن المجني عليه كانت تربطه علاقة بسيدة منذ عدة أشهر، وكان يتردد عليها داخل منزلها لممارسة الرذيلة، وتصادف يوم الواقعة أن دخل ابنيها أثناء ممارستهما الرذيلة فقتلاه ومثلا بجثته.