الإثنين 21 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بعد قليل.. إعادة إجراءات محاكمة متهم فى قضية «مذبحة رفح الثانية»

محكمة
محكمة
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تستكمل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الإثنين، إعادة إجراءات محاكمة متهم فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"مذبحة رفح الثانية"، والتى قد حكم فيها بالإعدام فى وقت سابق على الإرهابى عادل حبارة.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهم الشروع فى قتل جنود الأمن المركزى ببلبيس، والتخابر مع تنظيم القاعدة بالعراق، وكانت محكمة النقض قد قضت بقبول الطعون المقدمة من حبارة وأخرين فى قضية مذبحة جنود الأمن المركزى برفح فى أغسطس 2013، المعروفة إعلاميا بـ"مذبحة رفح الثانية".

يذكر أن محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، قد قضت فى 14 نوفمبر 2015، بالإعدام شنقا لعادل حبارة و6 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بأحداث "مذبحة رفح الثانية"، وكما قضت بالمؤبد لـ3 متهمين، والسجن المشدد 15 عاما على 22 متهما وبراءة 3 متهمين.

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وائل لطفي

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