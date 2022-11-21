الإثنين 21 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. استكمال محاكمة المتهم بقتل زوجته في الزاوية الحمراء

محكمة
محكمة
ads

تستكمل اليوم الإثنين، محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، محاكمة المتهم بقتل زوجته بعد وصلة تعذيب، بسبب خلافات مالية بينهما في الزاوية الحمراء.

كشفت التحريات، أن سبب الواقعة هو خلافات مالية بين المجني عليها وزوجها، فنشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها بالتعدي بالضرب عليها، وطعنها عدة طعنات نافذة بمناطق متفرقة بالجسد أودت بحياتها.

كانت البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا مفاده مقتل سيدة داخل شقة سكنية تابعة لدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين وجود جثة لسيدة بها آثار طعن في الرقبة والصدر، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة هو زوج المجني عليه.

وبمواجهته اعترف بوجود سابق خلافات بينهما، وتم اقتياده إلى القسم ونقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة.

جنايات شمال القاهرة العباسية المتهم بقتل زوجته

رئيس التحرير

وائل لطفي

البعد الثقافى لتجربة مصر فى التنمية

الأكثر قراءة

«الباز»: حفل افتتاح مونديال قطر خيب آمال الجميع عدا لقطة واحدة

القصة الكاملة لإصابة رامز جلال بالعمى أثناء تصوير برنامج مقالب

تشميع 100 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق بالغربية

بدء الانتخابات الطلابية بجامعة الإسكندرية.. الخميس

اليوم.. عرض فيلم «المخربات الصغيرات» في مهرجان القاهرة السينمائي

ذا ناشونال: المتحف المصري الكبير بدأ في استضافة بعض الأحداث والفعاليات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«نائب» الصدفة

رشا عبدالمنعم

هل شاهدت فستان أمينة رزق عن قرب؟

محمد العسيري

وماذا بعد مؤتمر المناخ؟

ماجد حبته

انتصار كبير للبشرية.. وتاريخى لقمة شرم الشيخ

القس. رفعت فكرى

القمص صموئيل البحيرى ومفاتيح السماء!!

محمد عبدالعزيز

حدث على مدار أسبوعين

د.كريمة الحفناوى

خطاب الرئيس مادورو

لواء.حمدى البطران

صلاح عبدالصبور.. ضحية التطبيع

صور

فى عيد ميلاده.. لحظات خالدة من حياة الرئيس السيسى

هنا العلمين

ندوة لبلبة فى مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

"عملية أريئيل".. ما التحديات التى تفرضها أمام الحكومة الإسرئيلية الجديدة؟

ليبرمان: نتنياهو سيعلن عن إقامة علاقات دبلوماسية مع السعودية

أربعة قتلى من الجنود السوريين جراء العدوان الاسرائيلي