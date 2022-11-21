اليوم.. استكمال محاكمة المتهم بقتل زوجته في الزاوية الحمراء

تستكمل اليوم الإثنين، محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، محاكمة المتهم بقتل زوجته بعد وصلة تعذيب، بسبب خلافات مالية بينهما في الزاوية الحمراء.

كشفت التحريات، أن سبب الواقعة هو خلافات مالية بين المجني عليها وزوجها، فنشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها بالتعدي بالضرب عليها، وطعنها عدة طعنات نافذة بمناطق متفرقة بالجسد أودت بحياتها.

كانت البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا مفاده مقتل سيدة داخل شقة سكنية تابعة لدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين وجود جثة لسيدة بها آثار طعن في الرقبة والصدر، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة هو زوج المجني عليه.

وبمواجهته اعترف بوجود سابق خلافات بينهما، وتم اقتياده إلى القسم ونقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة.