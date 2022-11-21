الإثنين 21 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بدء الانتخابات الطلابية بجامعة الإسكندرية.. الخميس

جامعة الإسكندرية
جامعة الإسكندرية
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اعتمد الدكتور عبدالعزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، الجدول الزمنى لأجراء انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي 2022/2023، حيث يتم فتح باب الترشح للطلاب وسحب وتقديم الاستمارات یوم الخميس الموافق 24 نوفمبر الجارى، وتعلن الكشوف المبدئية يوم الأحد 27 نوفمبر، ويتم تلقى طلبات الطعون يوم الإثنين 28 نوفمبر، يليها فحص الطعون يوم الثلاثاء 29 نوفمبر.

وتعلن الكشوف النهائية يوم الأربعاء 30 نوفمبر، وسوف تبدأ الدعاية الإنتخابية فى اليوم الأول من شهر ديسمبر على أن تتوالى إجراءات العملية الإنتخابية إلى أن تنتهى بإجراء انتخابات أمناء اللجان، ومساعديهم، وانتخاب رئيس الإتحاد ونائب رئيس الإتحاد على مستوى الجامعة يوم الخميس8 ديسمبر المقبل.

وأشارقنصوه إلى أنه تم تشكيل لجنة عليا للإشراف على العملية الإنتخابية برئاسة الدكتور وائل نبيل نائب رئيس الجامعة  لشئون التعليم والطلاب، ووجه عمداء الكليات بضرورة الاستعداد للعملية الإنتخابية وتشجيع الطلاب وتحفيزهم على المشاركة فيها. 

كما وجه الدكتور وائل نبيل وكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة وفقاً للائحة التنفيذية الخاصة بإجراء الإنتخابات الطلابية بكليات الجامعة.  

جامعة الإسكندرية أنتخابات الأتحادات الطلابية إنتخاب رئيس الإتحاد تشجيع الطلاب وتحفيزهم الاجراءات والتدابير

رئيس التحرير

وائل لطفي

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