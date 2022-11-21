مواعيد مباريات كأس العالم قطر 2022 المجانية على قناة بين سبورت 1 المفتوحة
أعلنت شبكة قنوات بي إن سبورتس، الناقل الحصري لمباريات كأس العالم قطر 2022 نقل 22 مباراة مجانا على قناة الشبكة المفتوحة بدون تشفير، على النايل سات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، موزعة على جميع أدوار المنافسة، من دور المجموعات لدور ثمن النهائي وصولا إلى نهائي الكأس.
المباريات المجانية في كأس العالم قطر 2022
ونشرت قناة بين سبورت 1 المفتوحة جدول المباريات التي تُنقل مجانًا في بطولة كأس العالم 2022.
ومن المقرر أن تنقل 17 مباراة من منافسات دور المجموعات، و4 مباريات من دور الستة عشر من أصل 8 مواجهات.
كما ستنقل القناة مباراتين في دور الثمانية، ومباراتي نصف النهائي، إضافة إلى نهائي البطولة في الثامن عشر من ديسمبر.
مواعيد المباريات المجانية على قناة بين سبورت 1 المفتوحة
وفيما يلي مواعيد المباريات المجانية على قناة بين سبورت 1 المفتوحة:-
الاثنين 21-11-2022
أمريكا X ويلز – 09.00 م
الثلاثاء 22-11-2022
فرنسا X استراليا – 09.00 م
الأربعاء 23-11-2022
بلجيكا X كندا – 09.00 م
الخميس 24-11-2022
البرازيل X صربيا – 09.00 م
الجمعة 25-11-2022
انجلترا X أمريكا – 09.00 م
السبت 26-11-2022
فرنسا X الدنمارك – 06.00 م
السبت 26-11-2022
الأرجنتين X المكسيك – 09.00 م
الأحد 27-11-2022
بلجيكا X المغرب – 03.00 م
الأحد 27-11-2022
أسبانيا X ألمانيا – 09.00 م
الاثنين 28-11-2022
البرتغال X الأوروجواي – 09.00 م
الثلاثاء 29-11-2022
ويلز X إنجلترا – 09.00 م
الأربعاء 30-11-2022
تونس X فرنسا – 05.00 م
الأربعاء 30-11-2022
بولندا X الأرجنتين – 09.00 م
الخميس 1-12-2022
اليابان X أسبانيا – 06.00 م
الخميس 1-12-2022
كوستاريكا X ألمانيا – 09.00 م
الجمعة 2-12-2022
الكاميرون X البرازيل – 09.00 م