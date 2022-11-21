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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مواعيد مباريات كأس العالم قطر 2022 المجانية على قناة بين سبورت 1 المفتوحة

مباريات كأس العالم
مباريات كأس العالم قطر 2022
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أعلنت شبكة قنوات بي إن سبورتس، الناقل الحصري لمباريات كأس العالم قطر 2022 نقل 22 مباراة مجانا على قناة الشبكة المفتوحة بدون تشفير، على النايل سات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، موزعة على جميع أدوار المنافسة، من دور المجموعات لدور ثمن النهائي وصولا إلى نهائي الكأس.

المباريات المجانية في كأس العالم قطر 2022

ونشرت قناة بين سبورت 1 المفتوحة جدول المباريات التي تُنقل مجانًا في بطولة كأس العالم 2022.

ومن المقرر أن تنقل 17 مباراة من منافسات دور المجموعات، و4 مباريات من دور الستة عشر من أصل 8 مواجهات.

كما ستنقل القناة مباراتين في دور الثمانية، ومباراتي نصف النهائي، إضافة إلى نهائي البطولة في الثامن عشر من ديسمبر.

جدول مواعيد مباريات كأس العالم قطر 2022 لدور المجموعات بتوقيت القاهرة

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مواعيد المباريات المجانية على قناة بين سبورت 1 المفتوحة

وفيما يلي مواعيد المباريات المجانية على قناة بين سبورت 1 المفتوحة:- 

الاثنين 21-11-2022

أمريكا X ويلز –  09.00 م

الثلاثاء 22-11-2022

فرنسا X  استراليا – 09.00 م

الأربعاء 23-11-2022

بلجيكا X  كندا – 09.00 م

الخميس 24-11-2022

البرازيل X  صربيا – 09.00 م

الجمعة 25-11-2022

انجلترا X  أمريكا  – 09.00 م

السبت 26-11-2022

فرنسا X  الدنمارك – 06.00 م

السبت 26-11-2022

الأرجنتين X  المكسيك – 09.00 م

الأحد 27-11-2022

بلجيكا X المغرب –  03.00 م

الأحد 27-11-2022

أسبانيا X  ألمانيا – 09.00 م

الاثنين 28-11-2022

البرتغال X الأوروجواي – 09.00 م

الثلاثاء 29-11-2022

ويلز X  إنجلترا – 09.00 م

الأربعاء 30-11-2022

تونس X  فرنسا –  05.00 م

الأربعاء 30-11-2022

بولندا X  الأرجنتين –  09.00 م

الخميس 1-12-2022

اليابان X  أسبانيا  – 06.00 م

الخميس 1-12-2022

كوستاريكا X  ألمانيا – 09.00 م

الجمعة 2-12-2022

الكاميرون X  البرازيل – 09.00 م
 

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