توهج فالنسيا وبداية سلبية لقطر.. أرقام قياسية من افتتاح كأس العالم 2022

اُفتتحت اليوم الأحد 20 نوفمبر، بطولة كأس العالم “ قطر 2022”، والتي تُقام على أرض عربية للمرة الأولى في التاريخ.

المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم 2022، جمعت بين منتخب قطر المُضيف، والإكوادور، على ستاد البيت بحضور جماهيري قُدر بـ 67 ألف متفرج، ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وتمكن منتخب الإكوادور من الفوز على قطر بهدفين دون مقابل، سجلهما قائده إينير فالنسيا مهاجم فنربخشة التركي.

وسجل إينير فالنسيا الهدف الأول لـ الإكوادور في الدقيقة 16 من ركلة جزاء تحصل عليها بعدما تمت عركلته من سعد الشيب حارس مرمى قطر، قبل أن يُضيف ثاني أهداف منتخب بلاده في الدقيقة 31 بضربة رأسية رائعة، ليقود الفريق اللاتيني لتحقيق انتصار هام في افتتاح كأس العالم 2022.

أرقام قياسية من مباراة قطر والإكوادور

مباراة افتتاح كأس العالم 2022 بين قطر والإكوادور، نتج عنها العديد والعديد من الأرقام القياسية، نستعرضها تباعًا في ذلك التقرير.

– أصبح منتخب قطر أول منتخب مُستضيف لبطولة كأس العالم يخسر المباراة الافتتاحية بالبطولة.

– أصبح منتخب قطر ثالث منتخب فقط يفشل في التسديد على المرمى في مباراة افتتاحية لكأس العالم منذ عام 1966، بعد ألمانيا أمام بولندا في عام 1978، والسعودية أمام روسيا عام 2018.

– شهدت مباراة قطر والإكوادور في افتتاح بطولة كأس العالم 2022، تسديد 11 تسديدة فقط من كلا الفريقين، وهي أقل مباراة شهدت عدد تسديدات في المونديال منذ 66 عامًا.

– منتخب قطر هو ثاني منتخب مُستضيف لبطولة كأس العالم منذ مونديال 1966 يفشل في تسديد أي كرة على مرمى الخصم، بعد الولايات المتحدة أمام البرازيل في نسخة عام 1994.



– منتخب قطر هو ثالث منتخب يخوض مباراته الأولى في كؤوس العالم بصفته البلد المضيف فقط بعد أوروجواي 1930 وإيطاليا 1934 في أول نسختين للمونديال.

– أصبح منتخب الإكوادور ثالث منتخب من أمريكا الجنوبية يفوز في المباراة الافتتاحية لكأس العالم بعد البرازيل (1950،1998، 2014) وتشيلي (1962).

– إينير فالنسيا هو صاحب أخر 5 أهداف لمنتخب الإكوادور في بطولات كأس العالم. فقط الإيطالي باولو روسي، البرتغالي أوزيبيو، والروسي أوليج سالينكو سجلوا أهدافًا متتالية أكثر منه لمنتخب بلادهم دون أن يسجل زملائهم، برصيد 6 أهداف لكل منهم في المونديال.

– إينير فالنسيا أصبح أكبر لاعب يسجل هدفًا في المباراة الافتتاحية لبطولات كأس العالم بعمر 33 عامًا و16 يومًا.

– هدف إينير فالنسيا الأول في كأس العالم 2022، أصبح أول هدف افتتاحي في تاريخ المونديال يُسجل من ركلة جزاء.