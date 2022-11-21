شاب يدفع حياته ثمنا لإدمانه المواد المخدرة فى الوراق

كشفت تحريات مباحث الجيزة، حول العثور على جثة شاب في منطقة الوراق، أن سبب الوفاة نتيجة «أوفر دوس» حيث تناول جرعة زائدة من المواد المخدرة فيما تبين عدم وجود شبهة جنائية.

وكان قد تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا، يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص في الوراق، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة شاب فارق الحياة لتعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة، وأكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.