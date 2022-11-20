الإثنين 21 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حداد يقتل بائع ملابس في مشاجرة بالمنيرة الغربية

سكين
سكين
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ألقت أجهزة البحث الجنائي في الجيزة، القبض على متهم بقتل بائع ملابس في مشاجرة بين عدد من الأشخاص في المنيرة الغربية، بسبب الخلاف على إيجار محل.

وكشفت تحريات رجال المباحث، أن حدادا اعتدى على المجني عليه بآلة حادة خلال المشاجرة، ما أسفر عن مصرعه.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا، بنشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص في المنيرة الغربية. 

وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن بائع ملابس لقى مصرعه خلال المشاجرة، نتيجة اعتداء حداد عليه بآلة حادة على رأسه، مما أسفر عن مصرعه، بسبب خلافات متعلقة بإيجار محل.

وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

القبض على المتهم البحث الجنائي النيابة المختصة المنيرة الغربية رجال المباحث مديرية أمن الجيزة محضر بالواقعة

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وائل لطفي

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