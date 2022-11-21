أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الإثنين فى البنك المركزى والبنوك المصرية

يقدم الدستور قائمة أسعار العملات الأجنبية والعربية في البنوك المصرية 21 /11 /2022 وفقا للتحديث الأخير المعلن عبر لوحات التعاملات المالية والتي تقدر سعر كل عملة وفقا لحركة البيع والشراء.

أسعار العملات الأجنبية اليوم في البنوك المصرية

وصلت عملة الدول الأوربية اليورو إلى 25.24 جنيه للشراء و 25.33 جنيه للبيع فيما سجل الدولار الأمريكي نحو 24.44 جنيه للشراء و 24.51 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

تتباين أسعار العملات الأجنبية والعربية في البنوك المصرية 21 /11 /2022 وفقا لحالة العرض والطلب وإليكم قائمة الأسعار في البنوك:-

أسعار العملات في البنك المركزي

سجل الدولار الأمريكي نحو 24.44 جنيه للشراء و 24.51 جنيه للبيع.

اليورو الأوروبي وصل سعره إلى 25.23 جنيه للشراء و 25.31 جنيه للبيع.

الجنيه الإسترليني سجل نحو 29.05 جنيه للشراء و 29.15 جنيه للبيع.

الريال السعودي سجل نحو 6.50 جنيه للشراء و 6.52 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي وصل سعره إلى 79.37 جنيه للشراء و 79.63 جنيه للبيع.

أسعار العملات في البنك الأهلي

الدولار الأمريكي سجل نحو 24.42 جنيه للشراء و 24.47 جنيه للبيع.



اليورو الأوروبي وصل سعره إلى 25.18 جنيه للشراء و 25.43 جنيه للبيع.



الجنيه الإسترليني سجل نحو 28.95 جنيه للشراء و 29.24 جنيه للبيع.



الدينار الكويتي سجل نحو 76.57 جنيه للشراء و 79.54 جنيه للبيع.



الريال السعودي وصل سعره إلى 6.49 جنيه للشراء و 6.51 جنيه للبيع.



‏ أسعار العملات في مصرف أبوظبي الإسلامي



سجل الدولار الأمريكي نحو 24.50 جنيه للشراء و 24.52 جنيه للبيع.



الجنيه الإسترليني بلغ سعره نحو 29.04 جنيه للشراء و 29.30 جنيه للبيع.

اليورو الأوروبي بلغ نحو 25.26 جنيه للشراء و 25.48 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي سجل نحو 77.77 جنيه للشراء و 79.62 جنيه للبيع.

الريال السعودي بلغ سعره نحو 6.51 جنيه للشراء و 6.52 جنيه للبيع.

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