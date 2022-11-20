«فاو»: ارتفاع أسعار القمح العالمية خلال الفترة الماضية

أوضحت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، أن أسعار القمح ارتفعت عالميًا خلال الفترة الماضية، مدعومة بالدرجة الأولى بمزيد من الغموض الذي يلف استمرار العمل بمبادرة الحبوب في البحر الأسود، فقد سجلت عروض اسعار القمح الكندي ارتفاعًا بنسبة 1.6% و9.4% على التوالي.

وأدت ظروف الجفاف خلال فترة الزراعة إلى دعم أسعار القمح الأمريكي، كما شهدت قيم القمح في الاتحاد الأوروبي زيادة مطردة خلال سبتمبر، حيث باتت الإمدادات أكثر محدودية بفعل ارتفاع الطلب داخليًا على الأعلاف وتصدير القمح بوتيرة أسرع حتى الآن للموسم 2022/2023. إلا أن القيم قياسًا بشهر أغسطس لاتزال أدنى بنسبة 0.9% وسطيًا وذلك على خلفية تراجع قيمة اليورو مقابل الدولار الأمريكي.

وسجلت أسعار الذرة ارتفاعًا طفيفًا خلال سبتمبر مدعومة أيضًا بصفة عامة بحالة الغموض المحيطة بالصادرات الأوكرانية، فقد ارتفعت أسعار الذرة الأمريكية المرجعية بنسبة 6.4% لأسباب تعزى بالدرجة الأولى إلى توقعات بتراجع أكبر قد يشهده إنتاج الذرة مع استمرار ظروف الجفاف وما ينجم عنها من انخفاض في الغلال.