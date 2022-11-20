الإعدام شنقا لسائق ونجار قتلا شقيقين وطفل في الخانكة

قضت محكمة جنايات بنها، برئاسة المستشار سيد رفاعي بالإعدام شنقا لنجار وسائق، لاتهامهما بقتل شقيقين وطفل، بالخانكة بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 18601 لسنة 2020 جنايات مركز الخانكة، والمقيدة برقم 1890 لسنة 2020 كلي شمال بنها، أن المتهم "صابر.ع.م"، 45 سنة، نجار، "محمد.أ.ا"، 28 سنة، سائق توك توك، قتلا الطفل المجني عليه «سيف.ه»، تصادف وجوده في الشارع، والمجني عليهما "محمود.ع"، "أحمد.ع"، عمدا مع سبق الإصرار، بأن أطلق الأول أعيرة نارية صوبهم من السلاح الناري "بندقية آلية".

وتابع أمر الإحالة، أنه أحرز الأول وحاز الثاني بواسطة الأول سلاح ناري مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، أحرز الأول وحاز الثاني بواسطة الأول ذخائر مما تستخدم على السلاحين الناريين محل الوصف السابق، وأحرز الثاني وحاز الأول بواسطة الثاني سلاح ناري (بندقية خرطوش) بغير ترخيص.