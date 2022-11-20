تأجيل محاكمة المتهم بقتل صديقه أثناء نومه بالشرقية

أجلت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم الأحد، محاكمة المتهم بقتل صديقه أثناء نومه لسرقته، ليوم الأربعاء المقبل للمرافعة.

تعود أحداث القضية ليوم 12 أبريل من العام الجاري عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الحسينية، يفيد إشاره الحسينية المركزي، بوصول "زكريا. ف" 23 عاما مقيم قرية الرضوان التابعة لمركز الحسينية جثة هامدة إثر إصابته بجروح قطعية وكدمات وإصابات متفرقة بالجسد.

وبسؤال أسرته أفادوا بحدوث إصابته أثر تعرضه لحادث طريق بنطاق مدينة المرج محافظة القاهرة، وإن صديقه "عبد الله" اتصل بنجل شقيقة المجنى عليه وأخبره بوفاة خاله فى حادث الذى حضر بسيارته ونقل الجثمان سويا إلى المستشفى المركزى بالحسينية لإنهاء إجراءات الدفن، لكن أمين الشرطة المكلف بالتواجد بنقطة شرطة المستشفى اشتبه فى وجود شبهة جنائية فى الوفاة، وأخطر الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الحسينية التي انتقلت على الفور إلى المستشفى.

وبالفحص والتحري تبين وجود شبهة جنائية في الوفاة وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة "عبد الله" 23 عاما مقيم مركز الحسينيه لسرقة أموال المجني عليه من بيع من حصيلة بيع الاعلاف بمدينة المرج.

وأضافت التحريات والتحقيقات أن المجني عليه مقيم بقرية الرضوانة مركز الحسينية، ويعمل في توزيع الأعلاف في مدينة المرج بمحافظة القاهرة، عن طريق تجميعها من مركز الحسينية، وقام باستئجار مخزن بناحيه المرج لتخزين الأعلاف وبعدها يتم توزيعها في نطاق مدينة المرج، وأخذ المتهم ليعمل معه ليفتح له باب رزق يعينه على الحياة وخاصة أنه كان متزوج حديثا مطالبا بدفع مبلغ مالى شهرى لوالده، وبعد أربعة أشهر فقط من عملهما سويا طمع المتهم في أموال المجني عليه من بيع متحصلات الأعلاف وأثناء نومهما سويا في المخزن انقض على المجنى عليه وقام بمحاولة خنقه و تعدى عليه بقطعة حديدية، حتى لفظ انفاسه الأخيرة.

ثم اتصل بنجل شقيقه المجني عليه الذي يعمل سائقا بمنطقة المرج وأخبره بأن خاله مات في حادث، فحضر نجل شقيقة المجنى عليه، وقام بنقل الجثة بسيارته وكان برفقته المتهم الى مستشفى الحسينية المركزي لإنهاء إجراءات تصريح الدفن.

تمكن فريق البحث الجنائي بمركز شرطة الحسينية من القبض على المتهم بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم إحالته إلى النيابة العامة التى قدمته محبوسا الي محكمة جنايات الزقازيق.