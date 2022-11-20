الأحد 20 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

وجبة فاسدة تسمم أسرة فى سوهاج

تسمم
تسمم
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أصيب 4 أطفال بحالة إعياء وقيء مستمر على إثر إصابتهم عقب تناولهم طعامًا منزليًا فاسدًا وتم احتجازهم بقسم الاستقبال بالمستشفى في محافظة سوهاج.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغًا من اللواء طارق عيسى نائب المدير لقطاع الشمال يفيد بإصابة 4 أطفال من أسرة واحدة بحالة تسمم عقب تناولهم طعامًا منزليًا فاسدًا بدائرة مركز شرطة طما وتم نقلهم للمستشفى.

وبسؤال والدهم قرر تناولهم وجبة طعام منزلي ونفي الشبهة الجنائية، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت الجهة المختصة التحقيق في الواقعة.

محافظة سوهاج قسم الإستقبال محضر الشبهة الجنائية طعاما منزلي

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