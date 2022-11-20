وجبة فاسدة تسمم أسرة فى سوهاج

أصيب 4 أطفال بحالة إعياء وقيء مستمر على إثر إصابتهم عقب تناولهم طعامًا منزليًا فاسدًا وتم احتجازهم بقسم الاستقبال بالمستشفى في محافظة سوهاج.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغًا من اللواء طارق عيسى نائب المدير لقطاع الشمال يفيد بإصابة 4 أطفال من أسرة واحدة بحالة تسمم عقب تناولهم طعامًا منزليًا فاسدًا بدائرة مركز شرطة طما وتم نقلهم للمستشفى.

وبسؤال والدهم قرر تناولهم وجبة طعام منزلي ونفي الشبهة الجنائية، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت الجهة المختصة التحقيق في الواقعة.