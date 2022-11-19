السبت 19 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الإعدام لعامل قتل زوجته أمام أطفاله بسبب مصروف البيت فى قليوب

إعدام
إعدام
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قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد رفاعي، ومحمود محمد بريري، وأمانة سر رضا جاب الله، بالإعدام لعامل لاتهامه بقتل زوجته باستخدام سكين بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية وإبداء الرأي الشرعي في إعدامه.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 17788 لسنة 2021 جنايات مركز قليوب، والمقيدة برقم 3805 لسنة 2021 كلي جنوب بنها، أن المتهم "محمد س ع"، 38 سنة، عامل، مقيم في ميت نما مركز قليوب القليوبية، قتل المجنى عليها "أسماء ع م"، ربة منزل، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها، وأعد لذلك الغرض سلاحًا أبيض (سكينًا) موضوع الاتهام التالي، وما أن ظفر بها حتى باغتها بتسديد عدة طعنات لها استقرت بأماكن متفرقة من جسدها، فأحدثت بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالتحقيقات، قاصدًا إزهاق روحها على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة أن المتهم أحرز سلاحًا أبيض (سكينًا) مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني على النحو المبين بالتحقيقات.

وترجع تفاصيل القضية إلى مقتل ربة منزل على يد زوجها خلال مشاجرة نشبت بينهما بمنزلهم بشارع مجمع المدارس بمنطقة ميت نما التابعة لدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، أمام أطفالهما بسبب الخلافات الزوجية، ومطالبتها له بمصروفات المنزل، حيث انهال عليها بسكين ولم يتركها إلا جثة هامدة، وبعد ذلك شرع في قتل نفسه حيث أصاب نفسه بالسكين، وجرى نقله والجثة للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وأمرت نيابة مركز شرطة قليوب بندب الطب الشرعي لمعاينة جثة القتيلة وإعمال الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، والاستعلام عن حالة الزوج المصاب، والتحفظ عليه تحت الحراسة الأمنية بالمستشفى، وأمرت بحبسه بعد تماثله للشفاء على ذمة التحقيقات، إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية، فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.

جنايات شبرا الخيمة الإعدام محافظة القليوبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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