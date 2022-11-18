ثالث سبب للوفاة.. جلاكسو سميثكلاين تطلق "انورو إلیبتا" علاج جدید لمرضى السدة الرئویة المزمنة.. بالتزامن مع الیوم العالمى للمرض

في خطوة هامة نحو علاج أعراض مرض الانسداد الرئوي المزمن " والمعروف عالمیاً بالسدة الرئویة " بطريقة أكثر فاعلية، أعلنت شركة جلاكسو سميثكلاين مصر عن إطلاق عقار "انورو إلیبتا" لمرضى الانسداد الرئوي المزمن بعد اعتماده من ھیئة الدواء المصریة، فیما یجمع الدواء الجدید بین اثنین من موسعات الشعب الھوائیة في جھاز استنشاق واحد.

وجاء ذلك خلال المؤتمر الذى أقیم الیوم بالتزامن مع الیوم العالمي لمرض الانسداد الرئوي المزمن 2022 وبحضور كبار خبراء الرعاية الصحیة المتخصصين فى مصر.





ومن جانبه أوضح الدكتور محمد عوض تاج الدین أستاذ الأمراض الصدرية، ومستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، ووزير الصحة الأسبق، خلال كلمته بالمؤتمر أن السدة الرئویة أو الانسداد الشعبى الھوائى المزمن اسم یطلق على مرض یصیب الجھاز التنفسي ویؤثر على الرئتین، ومن ضمن التغیرات التي تحدث في الرئتین، التھابات مزمنة، وضیق بالشعب الھوائیة، وانتفاخ بالرئتین یؤدى إلى تكسیر في جدران الحویصلات الھوائیة، وبالطبع إلى خلل كبیر في قوة الزفیر المتدفق للجھاز التنفسي نتیجة لمسببات ھذا المرض.



وأشار الى أن ھناك أسباب أخرى تساھم في حدوث المرض من أھمھا التدخین، بالإضافة الى تلوث البیئة، أو الھواء، والإصابة بالتھابات الجھاز التنفسى المزمنة والمتكررة، فیما یعانى المرضى من عدة أعراض یتصدرھا صعوبة التنفس، وسعال متكرر، وضعف أو صعوبة في بذل المجھود علاوة على ضیق الشعب الھوائیة وتزییق بالصدر.



كما أشار الدكتور أشرف حاتم أستاذ أمراض الصدر ورئیس لجنة الصحة بالبرلمان ووزیر الصحة الأسبق إلي أن السدة الرئویًة المزمنة مرض مزمن من أمراض الجھاز التنفسي، وھو قاتل صامت لأنه یحدث تدریجیا نتیجة استنشاق دخان السجائر، أو الشیشة أو تلوث الھواء، ولذلك لا یشعر المریض سوى ببعض الكحة، والبلغم، والنھجان، كما انه یجب الأخذ بعین الاعتبار ھذه الأعراض المشار إلیھا لمرض الانسداد الرئوي المزمن عند تشخیص المرضى الذین تزید أعمارھم عن 35 عاماً، ولدیھم عامل خطورة مثل التدخین بشكل عام.



وأضاف بأن علاج السدة الرئویة له عدة جوانب أھمھا الوقایة من المرض، وتداعیاته المتمثلة في الإقلاع عن التدخین وتجنب التعرض للتدخین السلبي، والمواد الكیمیائیة، والملوثات الصناعیة، وزیادة مناعة الجھاز التنفسى بالحد من عدوى الجھاز التنفسى الفیروسیة، والبكتیریة، والحصول على بعض اللقاحات مثل لقاحات الالتھابات الرئویة، والانفلونزا الموسمية، وتشمل الأدوية العلاجية موسعات الشعب الھوائیة طویلة وقصيرة المدى، ویحدد الطبیب العلاج المناسب لكل حالة.



وصرح الدكتور عادل خطاب أستاذ أمراض الصدر بكلیة الطب جامعة عین شمس، وعضو اللجنة العلیا للفيروسات التنفسية، أن طرح عقار "انورو إلیبتا" یستخدم في علاج مرضي السدة الرئویة المزمنة الذى یعد ثالث سبب للوفاة عالمیا، حیث یجمع الدواء بین عقارین موسعیین للشعب الھوائیة في جھاز واحد. كما أوضح أن الوقایة والعلاج یساھمان في الحد من الاعراض

والحد من تدھور وظائف التنفس والإصابة بالنوبات الحادة.



وفي ھذا السیاق عبر الدكتور محمد الضبابي مدیر عام شركة جلاكسو سميثكلاين مصر خلال المؤتمر عن سعادته بطرح عقار "انورو إلیبتا" وإتاحته لمرضي الانسداد الرئوي المزمن في مصر، لافتا إلى انه علاج یجمع بین اثنین من موسعات الشعب الھوائیة، وأضاف أن الانسداد الرئوي المزمن ھو مرض مزمن شائع یصیب الرجال والنساء في جمیع أنحاء العالم، ویمكن الوقایة منه وعلاجه. ویعد ھذا بدایة لطرح العدید من المنتجات الجديدة في مصر، وذلك في إطار حرص جلاكسو سميثكلاين الدائم كشركة رائدة في مجال الرعایة الصحیة علي صحة المواطنین الًمصریین، وحقھم في الحصول على الأدویة الفعالة المصنعة بإستخدام أحدث التقنیات في نفس وقت طرحھا عالمی.



ویعد ھذا المرض من الأسباب الرئیسیة للوفاة عالمیاً، وأشار الخبراء المتخصصین إلي أن أكثر العوامل شیوعا الًمسببة لمرض الانسداد الرئوي المزمن ھو التدخین، وتلوث الھواء.

كما تسعى الدولة المصریة دائماً لمنح ملایین المصریین جودة الحیاة بشكل كریم طبقا لرؤیتھا الواضحة للصحة في رؤیة مصر ۲۰۳۰ والتي تھدف إلى تمتع جمیع المصریین بنظام رعایة صحیة متكامل، وسھل الوصول، وعالي الجودة، قادرعلى تحسین الظروف الصحیة من خلال التغطیة الوقائیة، وضمان الحمایة للمواطنین، مما یؤدي إلى الازدھار والرفاھیة، فضلا عن التنمیة الاجتماعية والاقتصادية، ویؤھل مصر لتصبح رائدة في مجال خدمات وأبحاث الرعایة الصحیة في العالم العربي وأفریقیا.