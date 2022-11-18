المفوضية الأوروبية: محاولة بوتين لمحو أوكرانيا حققت نتائج عكسية

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الجمعة، إن رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين أراد محو أوكرانيا من الخريطة، لكنه حقق العكس تمامًا: فدولة أوكرانيا اليوم أقوى من أي وقت مضى.

جاء ذلك في كلمة لها بمنتدى "حوار المنامة" الذي انطلق اليوم، في دورته الـ18 بمشاركة أكثر من 20 وزيرا للخارجية والدفاع من حول العالم.

وفي سياق آخر، أشارت المسؤولة الأوروبية مخاطبة، إلى أن "مملكة البحرين قوة دافعة للحوار والمشاركة في المنطقة وخارجها".

وأضافت: "أعتقد أننا أمام فرصة تاريخية لبناء علاقات جديدة بين الاتحاد الأوروبي والخليج".

المسيّرات الإيرانية

ولفتت فون دير لاين في كلمتها إلى أن "العديد من دول الخليج دقت ناقوس الخطر لسنوات بشأن قيام إيران بإمداد دول مارقة في جميع أنحاء العالم بطائرات مسيّرة".

وقالت: "لقد استغرق الأمر وقتًا طويلاً لمعرفة حقيقة بسيطة للغاية وهي أنه بينما نعمل على منع إيران من تطوير أسلحة نووية، يجب علينا أيضًا التركيز على أشكال أخرى لانتشار الأسلحة، من الطائرات بدون طيار إلى الصواريخ الباليستية. إنه خطر أمني ليس فقط على الشرق الأوسط، ولكن علينا جميعًا".

وتابعت: "هذا هو السبب في أن الاتحاد الأوروبي فرض بالفعل عقوبات على أفراد وكيانات إيرانية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني ومسؤولين عن إمداد روسيا بطائرات بدون طيار، ونحن ننسق مع الشركاء والحلفاء لتبني مزيد من العقوبات ضد إيران ردا على انتشار الطائرات الإيرانية بدون طيار".

ورأت أن "إيران وروسيا بتحالفهما تقوضان القواعد والمبادئ الأساسية لنظامنا العالمي. أين سينتهي بنا الامر إذا لم يجد ذلك معارضة… يظهر التاريخ أنها وصفة لحرب دائمة".