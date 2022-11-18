الجمعة 18 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المفوضية الأوروبية: محاولة بوتين لمحو أوكرانيا حققت نتائج عكسية

بوتين
بوتين
ads

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الجمعة، إن رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين أراد محو أوكرانيا من الخريطة، لكنه حقق العكس تمامًا: فدولة أوكرانيا اليوم أقوى من أي وقت مضى.

جاء ذلك في كلمة لها بمنتدى "حوار المنامة" الذي انطلق اليوم، في دورته الـ18 بمشاركة أكثر من 20 وزيرا للخارجية والدفاع من حول العالم.

وفي سياق آخر، أشارت المسؤولة الأوروبية مخاطبة، إلى أن "مملكة البحرين قوة دافعة للحوار والمشاركة في المنطقة وخارجها". 

وأضافت: "أعتقد أننا أمام فرصة تاريخية لبناء علاقات جديدة بين الاتحاد الأوروبي والخليج".

المسيّرات الإيرانية

ولفتت فون دير لاين في كلمتها إلى أن "العديد من دول الخليج دقت ناقوس الخطر لسنوات بشأن قيام إيران بإمداد دول مارقة في جميع أنحاء العالم بطائرات مسيّرة".

وقالت: "لقد استغرق الأمر وقتًا طويلاً لمعرفة حقيقة بسيطة للغاية وهي أنه بينما نعمل على منع إيران من تطوير أسلحة نووية، يجب علينا أيضًا التركيز على أشكال أخرى لانتشار الأسلحة، من الطائرات بدون طيار إلى الصواريخ الباليستية. إنه خطر أمني ليس فقط على الشرق الأوسط، ولكن علينا جميعًا".

وتابعت: "هذا هو السبب في أن الاتحاد الأوروبي فرض بالفعل عقوبات على أفراد وكيانات إيرانية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني ومسؤولين عن إمداد روسيا بطائرات بدون طيار، ونحن ننسق مع الشركاء والحلفاء لتبني مزيد من العقوبات ضد إيران ردا على انتشار الطائرات الإيرانية بدون طيار". 

ورأت أن "إيران وروسيا بتحالفهما تقوضان القواعد والمبادئ الأساسية لنظامنا العالمي. أين سينتهي بنا الامر إذا لم يجد ذلك معارضة… يظهر التاريخ أنها وصفة لحرب دائمة".

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ​​​فلاديمير بوتين أوكرانيا المسيرات الإيرانية دول الخليج منتدى حوار المنامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

من زرع حصد

الأكثر قراءة

تردد قناة أبو ظبي الرياضية الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا الودية

استعدادات مبهرة وحضور خافت.. سر غياب الجمهور عن مونديال قطر 2022

إصابة 6 أشخاص فى حادثى تصادم بالمنيا

السعودية وتايلاند توقعان مذكرتي تفاهم لإنشاء مجلس تعاون مشترك

المفوضية الأوروبية تُحذر: «إيران وروسيا يتعاونان لتهديد النظام العالمى»

حبس مسجل خطر بتهمة سرقة متعلقات المواطنين فى المعادى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

السؤال والسعى وراء الجهل الواعى

ماجد حبته

زراعة الكبد.. طفرة قريبة

د هند جاد

ذعر العقلية الذكورية.. عندما تحكم المرأة العالم

د. محمد عفيفي

السينما والشخصية المصرية

ماجد حبته

مناخ بالى.. وقمة المناخ

حسين دعسة

«سر الدهشة» والعلاقات الأردنية- السويدية: ثمرة رؤية ملكية مشتركة

محمد العسيري

سياحة الزيتون.. سكة جديدة

نبيل عبدالفتاح

مدخل لتحديث الثقافة المصرية «٣-٣»

صور

هنا العلمين

ندوة لبلبة فى مهرجان القاهرة السينمائى

نجوم وأبطال الفيلم المغربي جلال الدين يتألقون على ريد كاربت مهرجان القاهرة السينمائي

محطة تل أبيب

المزيد

هآرتس: إسرائيل قدمت مساعدات لأوكرانيا بملايين الدولارات

مسئول إسرائيلى: استهداف سفينة قبالة عمان استفزاز إيرانى

جيروزاليم بوست: تحقيقات «FBI» بشأن استشهاد شيرين أبوعاقلة تثير ذعر إسرائيل