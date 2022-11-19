السبت 19 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

حالة الطقس.. ننشر درجات الحرارة اليوم السبت 19-11-2022 فى محافظات مصر

حالة الطقس
حالة الطقس
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يهتم المصريون في جميع أنحاء محافظات جمهورية مصر العربية بمعرفة حالة الطقس اليوم السبت 19-11-2022 و درجات الحرارة العظمى والصغرى، والشبورة المائية التي تتكون في ساعات الصباح الأولى.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم السبت 19-11-2022 حالة الطقس جو خريفي مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.. بينما يسود طقسا مائل للبرودة ليلا على أغلب أنحاء الجمهورية.

 

حالة الطقس في مصر و درجات الحرارة المتوقعة


وبخصوص حالة الطقس في مصر و الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال ووسط سيناء فيما تكون كثيفة أحيانا على الوجه البحري، إلى جانب أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد، وتنشط رياح على مناطق من أقصى غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1 متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية جنوبية غربية.
 

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

 

درجات الحرارة اليوم السبت 12-11-2022 فى المحافظات


وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :-

العظمى الصغرى
تصل درجات الحرارة في القاهرة 26 / 16

تصل درجات الحرارة في الإسكندرية 26 / 17
تصل درجات الحرارة في العاصمة الإدارية 26 / 16
تصل درجات الحرارة في 6 أكتوبر 25 / 15
تصل درجات الحرارة في بنهــــا 25 / 16
تصل درجات الحرارة في دمنهور 25 / 16
تصل درجات الحرارة في كفر الشيخ 25 / 15
تصل درجات الحرارة في المنصورة 25 / 16
تصل درجات الحرارة في دمياط 24 / 15
تصل درجات الحرارة في بورسعيد 25 / 18

«الأرصاد» تجيب عن استفسارات المواطنين بشأن حالة الطقس في 27 نوفمبر

انخفاض درجات الحرارة.. حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

درجات الحرارة المتوقعة فى محافظات مصر اليوم السبت 12-11-2022


الإسماعيلية 27 / 16
السويس 26 / 15
الزقازيق 26 / 16
شبين الكوم 26 / 15
طنطا 25 / 16
شلاتين 27 / 21
الإسكندرية 26 / 17
العلمين الجديدة 25 / 15
وادي النطرون 25 / 15
مطروح 27 / 16
السلوم 28 / 15
سيوة 26 / 11
العريش 24 / 14
رفح 23 / 13
الطور 26 / 16
كاترين 18 / 08
رأس سدر 26 / 18
نخل 23 / 07
طابا 25 / 15
نويبع 25 / 14
حلايب 23 / 19
شرم الشيخ 27 / 22
الغردقة 26 / 21
مرسى علم 27 / 22
الفيوم 26 / 14
بني سويف 26 / 13
المنيا 26 / 12
أسيوط 27 / 13
سوهاج 27 / 14
قنا 27 / 16
الأقصر 28 / 15
أسوان 29 / 17
الوادي الجديد 26 / 12
أبو سمبل 26 / 16
أبو رماد 26 / 22
رأس حدربة 23 / 19
 

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