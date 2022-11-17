التحقيقات تكشف أسباب حريق مخزن فى شبرا

كشفت تحقيقات نيابة شبرا حول حريق نشب داخل مخزن في شبرا عن أن ماسا كهربائيا وراء اندلاع النيران.

وكانت قوات الحماية المدنية بالقاهرة قد تمكنت من السيطرة على حريق داخل مخزن وامتد لسيارة نقل في منطقة شبرا.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة في القاهرة قد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن في شبرا، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق وفرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته، ومنع امتداده، وتمت السيطرة عليه دون إصابات.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتم العرض على النيابة للتحقيق.