الخميس 17 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس راكب حاول تهريب ترامادول داخل علبة لبن بمطار القاهرة

ارشيفية
ارشيفية
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أمرت نيابة النزهة بحبس راكب لاتهامه بمحاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات، داخل علبة لبن، بمطار القاهرة الدولي، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بميناء القاهرة الجوي معلومات تفيد باعتزام أحد الركاب القادمين من الدوحة، على رحلة طائرة شركة الخطوط الجوية القطرية، تهريب ممنوعات عند وصوله للبلاد.

وبتفتيش حقائب الراكب تبين وجود علبة لبن معدنية محكمة الغلق بطبقة من الألومنيوم المقوى، وعلبة أخرى بلاستيك بالغطاء، بداخلهما عدد من الكبسولات يشتبه أن تكون لعقار الترامادول المخدر.

وبعرضها على مفتش فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بميناء القاهرة الجوي أفاد بأن الأقراص المضبوطة يشتبه أن تكون لعقار الترامادول المخدر.

واتخذ مدير عام جمارك مبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي الإجراءات القانونية، وتم تحرير محضر ضبط جمركى برقم 146 لسنة 2022 وتحريز المضبوطات.

نيابة النزهة حبس راكب الاقراص المخدرة مكافحة المخدرات علبة لبن مطار القاهرة الدولي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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