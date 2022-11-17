قطعوه بالساطور ومثلوا بجثته.. الإعدام لـ3 متهمين في قتل شاب بالمنيا

أسدلت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات المنيا، اليوم الخميس، برئاسة المستشار محمود احمد عبد الوهاب، الستار في الواقعة المعروفة إعلامياً بمقتل الشاب «كريم» ابن مركز مطاي شمال محافظة المنيا، منذ عام سابق.

وحكمت المحكمة بمعاقبة 3 متهمين بالإعدام بعد تصديق فضيلة مفتي الديار المصرية على الحكم، وقضت المحكمة بسجن 3 آخرين بالمشدد 10 سنوات، وبراءه 3 آخرين بينهما سيدة.

وعاقبت المحكمة كلا من (محمد خ م ومصطفى خ م وعرفات س ع) بالإعدام شنقاً، ومعاقبة (رمضان م ع ومحمود س ع وورضا خ م) بالسجن المشدد عشر سنوات، وبراءة (خلف مراد عبد اللطيف وسعدية م ع والسيدة سلامة م ع).

تعود أحداث الواقعة، إلى شهر يناير 2021، عندما أقبل المتهمون على جريمة شنعاء، حيث استدرجوا المجني عليه "حمادة مصطفى رجب" 23 سنة وقاموا بنشب مشاجرة طاحنة بالأسلحة البيضاء مع الجاني بسبب خلاف أسري تعود أحداثه إلى عام 2018، واعتدوا عليه بالضرب المبرح في الشارع بسلاح أبيض «ساطور» محدثين به إصابات كثيرة وجروح قطعية بجسده حتى لفظ أنفاسه الأخيرة نتيجة الضرب المبرح بالساطور وقاموا بالتمثيل بجثته، وانتشر الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

انتشر مقطع فيديو على صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، يظهر فيه مجموعة من الشباب يتشاجرون في أحد الشوارع، الذي شهد أعمال كر وفر، وأحداث عنف بين أفراد عائلتين، كما ظهرت «بوستات» على موقع التواصل الاجتماعي تطالب بفرض السيطرة الأمنية، ونشر الدوريات في القرية، وجميع أنحاء مطاي، للسيطرة على أي مشاجرات تقع بين الأهالي.