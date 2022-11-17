الخميس 17 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

باكستان ترفع الحظر عن فيلم «المتحولين جنسيا» المقدم لأوسكار

فيلم المتحولين جنسيا
فيلم المتحولين جنسيا
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رفعت جهات الرقابة في باكستان، الحظر عن فيلم هذا البلد المقدم للأوسكار أرض المتعة، في حين أنها ستحذف منه بعض المشاهد قبل أن يعرض في أنحاء البلاد.

 

وفي تصريحات لوكالة "أسوشيتد برس"، أوضح سلمان صوفي مساعد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، أن القرار برفع الحظر اتخذته لجنة شكلها رئيس الوزراء لتقييم الفيلم، حيث وافقت اللجنة على الفيلم مع حذف مشاهد قليلة.

 

وتابع صوفي: "القرار بسيط لكنه، رسالة قوية بأن الحكومة تدافع عن حرية التعبير وتحميها، ولا يمكنها السماح بحملات تشويه أو تضليل لخنق حرية الإبداع"، مؤكدا أن المتحولين جنسيا مواطنون في باكستان مثل الجميع، وخصصنا خطا ساخنا لهذه القضايا، فضلا عن التزام مكتب رئيس الوزراء ورئيس الوزراء نفسه بالكامل بحماية حقوقهم".

 

ويتحدث الفيلم عن قصة حب بين رجل متزوج وامرأة متحولة جنسيا، إذ تقدمه باكستان لجوائز الأكاديمية العام المقبل، وكان قد حصل على جائزة في مهرجان كان هذا العام، لكنه أثار جدلا في باكستان ذات الأغلبية المسلمة ومنعت جهات الرقابة الأسبوع الماضي عرضه في دور السينما، لتلغي بذلك ترخيصا سابقا بعرضه، فيما سيعرض في دور العرض الباكستانية بدءا من الجمعة.

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