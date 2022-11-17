الخميس 17 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة فى مدن ومحافظات مصر

حالة الطقس
حالة الطقس
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تستمر حالة الطقس غير المستقر على جميع الأنحاء مع تسجيل حرارة منخفضة مقارنة بالأيام الماضية مع نشاط الرياح وتكون فرص لسقوط الأمطار على بعض المحافظات، وتعرض الدستور في التقرير التالي حالة الطقس اليوم الخميس ١٧ نوفمبر ٢٠٢٢ .

 

حالة الطقس اليوم الخميس 17-11-2022 فى مصر

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود الطقس  اللطيف على السواحل الشمالية مائل للبرودة على كاترين، معتدل  على كافة الانحاء نهاراً، بارد ليلاً. 

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كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية مع حالة الانخفاض التي يتعرض لها الطقس اليوم الخميس على شمال البلاد حتى وسط الصعيد والصحراء الغربية ومثلث حلايب وشلاتين حتى مرسى علم  تكون متكاثرة، كما تظهر السحب المدارية العالية والمتوسطة على شمال الصعيد حتى أقصى جنوب الصعيد والبحر الأحمر وسيناء.

 

وتتكون فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة ورعدية احيانا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية  وشمال الدلتا  ومثلث حلايب وشلاتين حتى رأس بناس.

  

كما تقل الرؤية الأفقية طوال الطقس اليوم مع الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والدلتا والقاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء تصل للضباب على شمال ووسط سيناء والدلتا والقاهرة الكبرى.

درجات الحرارة اليوم 

 

                                  الصغري   |   العظمي

القاهرة                              16°           24°

القليوبية                            16°            24°

الجيزة                               17°            24°

السلوم                               15°            20°

مطروح                             17°             20°

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ارتفاع طفيف فى أسعار الذهب اليوم بختام التعاملات المسائية

العلمين                             16°.           21°

واحة سيوة.                      16°               22°

الإسكندرية                        21°             21°

البحيرة                               17°            23°

كفرالشيخ                           15°             23°

دمياط                                17°             22°

بورسعيد                             22°            21°

العريش                              16°             22°

رفح                                   16°             22°

الدقهلية                             16°           23°

الغربية                               16°             25°

الشرقية                              17°            24°

المنوفية                              16°            24°

الإسماعيلية                         17°            23°

القنطرة غرب                        17°.            23°

السويس                              17°            24°

فايد.                                 17°.           24°

نخل                                  14°            21°

سانت كاترين.                      9°          17°

شرم الشيخ.                        22°            23°

الطور.                                20°            24°

رأس سدر                            19°.           24°

أبو زنيمة                               20°.           23°

أبو رديس.                             20°.           23°

دهب.                               19°.            25°

نويبع.                               22°.            25°

زعفرانة.                            19°.            23°

رأس غارب.                         18°.           23°

الغردقة.                             20°             24°

سفاجا.                              20°.            25°

مرسى علم                         20°             27°

بورغالب.                           22°.            26°

القصير.                             20°.             26°

رأس بناس.                        20°.            27°

شلاتين.                             20°             26°

ابورماد.                             22°.             27°

حلايب.                              21°             28°

رأي حدربة.                       20°.            28°

الواحات البحرية.                 15°.           25°

الفرافرة.                             15°.           25°

الدخلة.                               14°.          27°

الخارجة.                            13°.           27°

الفيوم.                               18°             23°

بنى سويف                         17°             23°

المنيا.                                17°             24°

أسيوط                             15°             25°

سوهاج.                             14°             24°

قنا.                                   15°              23°

الأقصر.                               17°            24°

إدفو.                                 16°.           25°

أسوان.                               16°            25°

الوادى الجديد.                     13°            23°

الطقس حرارة الرياح الامطار مائل للبرودة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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