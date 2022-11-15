جدول مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2022 لجميع الوزارات والمؤسسات

يستعد الموظفون خلال أيام لصرف مرتبات شهر نوفمبر بالزيادة الجديدة التي أقرها رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي كعلاوة غلاء معيشة لتتماشى مع ارتفاع الأسعار الذي تزامن مع قرار البنك المركزي المصري برفع الفائدة 200 نقطة وتحرير سعر الصرف، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر، وموعد تطبيق زيادة المرتبات للعاملين في الدولة.

جدول صرف مرتبات شهر نوفمبر 2022

أعلنت وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2022 للعاملين في القطاع العام والحكومة والتي تبدأ في 24 نوفمبر وتستمر لمدة 5 أيام يتم خلالها تقسيم العاملين في الدولة على جدول صرف المرتبات بحيث تصرف كل 33 جهة مرتباتها لمدة يومين وتليها 33 جهة أخرى وهكذا .

وتحدد وزارة المالية جدول صرف مرتبات شهر نوفمبر وتقسيم الموظفين على عدة أيام حتى لا يتزاحم الموظفون لصرف مرتبات شهر نوفمبر على ماكينات الصراف الآلي، وبما يسهم في تخفيف التزاحم بقدر الإمكان، على النحو الذي يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات ضمن الإجراءات الاحترازية، والتيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

زيادة مرتبات الموظفين

ويبدأ الموظفون مع صرف مرتبات شهر نوفمبر 2022 في صرف زيادة مرتبات العاملين في الدولة التي أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء مع رفع الحد الأدنى للأجور لتكون 3000 جنيه بدًلا من 2700 جنيه، وتعد زيادة الحد الأدنى للأجور، هي الزيادة الثانية في عام 2022، بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور وزيادة مرتبات الموظفين في مطلع العام الجاري من 2400 جنيه إلى 2700 جنيه في يناير الماضي، ليرتفع وفقا لقرارات الحكومة الأسبوع الماضي بقيمة 300 جنيه، من 2700 جنيه إلى 3 آلاف جنيه.

وكانت الحكومة قد أعلنت في سياق متصل عن رفع حد الإعفاء الضريبي على المرتبات 2022 لجميع العاملين بالدولة والقطاع الخاص بنسبة 25%، من 24 إلى 30 ألف جنيه سنويًا، وهو ما يعني أن أصحاب الدخل الشهري حتى 2500 جنيه شهريًا معفيون من الضرائب، على أن تتحمل الموازنة العامة للدولة تكلفة رفع حد الإعفاء الضريبي على المرتبات بقيمة إجمالية سنوية بنحو 8 مليارات جنيه؛ وفقا لما أعلنه وزير المالية.