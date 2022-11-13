الأحد 13 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2022 وقيمة الزيادة الجديدة لكل درجة

صرف مرتبات
صرف مرتبات
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يبدأ موظفوا الدولة في صرف مرتبات شهر نوفمبر 2022 مع الزيادة الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة بعد أن قررت رفع الحد الأدنى للأجور ليكون 3000 جنيه بدلًا من 2700 مع رصف زيادة علاوة غلاء معيشة بقيمة 300 جنيه يبدأ صرفها مع مرتبات شهر نوفمبر 2022.

مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2022

وتعرض الدستور في التقرير التالي مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2022 وقيمة الزيادة.

حددت وزارة المالية مواعيد  صرف مرتبات شهر نوفمبر 2022  نوفمبر بداية من  24 نوفمبر الجاري وتستمر لمدة أسبوع.

وتعلن المالية جدول صرف مرتبات العاملين بالدولة لتبدأ بالمرتبات أقل من 2000 جنيه في اليوم الأول للصرف ثم تبدأ في الأيام التالي بصرف الأعلى مرتبًا حتى لا يحدث تكدس على ماكينات الصراف الآلي وفي البنوك ومكاتب البريد. 

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وحددت  وزارة المالية جدول صرف مرتبات العاملين في الحكومة عن شهر نوفمبر 2022  اعتبارًا من يومي الخميس والأحد 24 و27 نوفمبر 2022 للعاملين في عدد 33 وزارة وهيئة ومصلحة حكومية في اليوم الأول ومثلها فى اليوم الثاني، وتقوم الوزارة بصرف مرتبات العاملين للجهات الحكومية الأخرى التي لم تصرف خلال اليومين السابقين أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء 28، 29، 30 نوفمبر 2022.

قيمة زيادة مرتبات الموظفين 

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين في الدولة لمواجهة غلاء المعيشة الذي لازم قرار البنك المركزي المصري برفع الفائدة لأكثر من مرة خلال العام الجاري، وتختلف قيمة زيادة مرتبات الموظفين حسب أجورهم ، فيبلغ الحد الأدنى لأجور الدرجة الممتازة 9000 جنيه، والدرجة العالية يبدأ من 6600 جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور لدرجة المدير العام ليبدأ من 5400 جنيه ، والدرجة الأولى يبدأ من 4800 جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور للدرجة الثانية ليكون 4200 جنيه، والدرجة الثالثة من 3740 جنيهًا، والدرجة الرابعة يبدأ من 3480 جنيهًا، والدرجة الخامسة ليبدأ من 3240 جنيهًا، والدرجة السادسة إلى 3000 جنيه.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

بترول المستقبل

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