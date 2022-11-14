مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2022 للموظفين الحكوميين

قررت وزارة المالية صرف مرتبات شهر نوفمبر 2022 للعاملين بالدولة مع العلاوة الجديدة التي أقرتها الدولة بقيمة 300 جنيه كعلاوة غلاء لمواجهة غلاء الاسعار الذي ترتب على قرار البنك المركزي المصري برفع الفائدة 200 نقطة وتحرير سعر الصرف.

زيادة الحد الادنى للأجور

كما ينتظر الموظفون زيادة أخري برواتبهم بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الحد الادنى للأجور إلى 3000 جنيه بدلًا من 2700، وتعرض الدستور في التقرير التالي مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2022.

مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2022 للموظفين

يبدأ موظفوا الدولة في صرف مرتبات شهر نوفمبر 2022 اعتبارًا من يوم 24 نوفمبر بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي- العدل- التنمية المحلية- التخطيط- التعليم العالي- الشباب والرياضة- الخارجية- المالية- الكهرباء- الاستثمار والتعاون الدولي ، دواوين عموم المحافظات- مديريات الزراعة- مديريات التنظيم والإدارة- مديريات التربية والتعليم للموظفين والمعلمين- مديريات الشباب والرياضة- مديريات الطب البيطري.

ويستمر صرف المرتبات حتى 28،29،30 نوفمبر 2022، بالمنحة الاستثنائية التي قرر رئيس مجلس الوزراء صرفها لجميع العاملين في الدولة، ويتم الصرف بداية من الدرجة السادسة وحتى الممتازة لجميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة، ويبلغ عددهم 4.6 مليون موظف.

وتتكلف زيادة المرتبات الجديدة سنويًا سنويًا 16.4 مليار جنيه، ويستفيد منها العاملون في وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والهيئات العامة الاقتصادية والصناديق والحسابات الخاصة.

قيمة زيادة المرتبات للموظفين

يبدأ الموظفون في صرف مرتبات شهر نوفمبر مع علاوة استثنائية بقيمة 300 جنيه ، كما يتم رفع الحد الادني للأجور حسب الدرجة الوظيفية وجاءت كالتالي: