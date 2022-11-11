موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2022 في مصر وقيمة الزيادة بالمعاشات

يكثف حاليًا البحث موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2022 في مصر اقترب، خاصة أننا اقتربنا من منتصف الشهر الجاري، على أن يبدأ الموظفون في صرف المرتبات الثلاثاء 22 نوفمبر الجاري، على أن يتم الصرف على مدار أربعة أيام.

زيادة المرتبات بداية من شهر نوفمبر 2022

أقرّت الحكومة زيادة جديدة في رواتب موظفيها وأصحاب المعاشات (رواتب التقاعد) بقيمة 300 جنيه وزيادة 300 جنيه للحد الأدنى للأجور ليصبح 3 آلاف جنيه)، بدلًا من 2700 جنيه، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في المؤتمر الاقتصادي «مصر 2022»، بتحسين الأوضاع الاقتصادية للمواطنين وتخفيف الضغوط الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، على أن يتم الصرف بداية من الشهر الجاري نوفمبر 2022.

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2022 في مصر

ووضعت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات نوفمبر على أن تكون في أيام 24، 27، 28، 29، 30 من الشهر نفسه، ومرتبات ديسمبر أيام 22، 25، 26، 27، 28 من الشهر نفسه.

وأهابت بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية ومراعاة للإجراءات الاحترازية.

وأهابت وزارة المالية بالجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف؛ بما يسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، على النحو الذي يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات ضمن الإجراءات الاحترازية، والتيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

موعد صرف متأخرات شهر نوفمبر 2022

كانت وزارة المالية، أعلنت في وقت سابق مواعيد صرف مرتبات أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2022، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، موضحة أنه سيتم صرف متأخرات مستحقات العاملين خلال الفترة من 8 إلى 10 من كل شهر لمدة 3 أيام، وصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضاه العاملون بخلاف الرواتب وما في حكمها خلال الفترة من 24 حتى 28 من كل شهر لمدة 5 أيام، مع مراعاة أيام الإجازات والعطلات الرسمية، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.