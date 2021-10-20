الأربعاء 20 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2021 للعاملين بالجهاز الإداري الحكومي

صرف مرتبات
صرف مرتبات

مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر ٢٠٢١ كلمة بحثية تحصد نسب مشاهدة عالية يوميا عبر محرك البحث العالمي جوجل منذ منتصف الشهر لرغبة الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري في الدولة في معرفة جدول الصرف الذي اعتمدته وزارة المالية، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير جدول مواعيد صرف رواتب الموظفين.

مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر ٢٠٢١

انتهى قطاع الشؤون المالية بوزارة المالية من وضع الكتاب الدوري الربع سنوي الخاص لجدول مواعيد صرف رواتب موظفي الجهاز الإداري للدولة والذي يتم وضعه كأحد الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لتفادي انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 والذي ينظم صرف المرتبات من ماكينات الصرف الآلي للبنوك لعدم تكدس الموظفين خاصة أصحاب الأمراض المزمنة منهم والذين هم أكثر الفئات عرضه للإصابة حيث يتم الصرف خلال الفترة الزمنية من (24-28) أكتوبر حيث يتم توزيع صرف رواتب أكثر من 7 ملايين موظف بجميع محافظات الجمهورية على هذه الأيام.

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جدول صرف رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة 

وفقا للجدول الذي اعتمده الدكتور محمد معيط وزير المالية فإن موظفي 33 وزارة وهيئة حكومية يتم صرف مرتباتهم يوم الأحد الموافق 24 أكتوبر الجاري فيما يتم صرف رواتب موظفي 20 وزارة وهيئة حكومية يوم الاثنين الموافق 25 أكتوبر الجاري وتم تحديد يوم الثلاثاء الموافق 26 أكتوبر لصرف رواتب موظفي 17 وزارة وهيئة حكومية وذلك من خلال أكثر من 16.962 ألف ماكينة صرف آلي على مستوى الجمهورية لأكثر من 38 بنكا يعمل في القطاع المصرفي في مصر وذلك لعدم التكدس أمام ماكينات الصرف أثناء الصرف تفادي انتشار خطر العدوى حيث لم يكتشف العلماء له علاج فعال حتى الآن.

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جدول مواعيد صرف المرتبات 

مواعيد صرف رواتب شهري نوفمبر وديسمبر 

وضعت وزارة المالية جدول مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر ٢٠٢١، وكذلك شهري نوفمبر وديسمبر حيث يتم وضع كتابا دوريا ربع سنوي لتنظيم عملية صرف الرواتب من ماكينات الصرف الآلي للبنوك حيث يتم صرف رواتب شهر نوفمبر خلال الفترة من (26-29) نوفمبر فيما يتم صرف رواتب شهر ديسمبر خلال الفترة من (25-28) ديسمبر.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

بالمناسبة.. مَن يدفع للزمار؟؟

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