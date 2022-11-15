الثلاثاء 15 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تسجيل المواليد في بطاقة التموين 2022 عبر موقع مصر الرقمية

جريدة الدستور
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وفرت وزارة التموين رابط تسجيل المواليد بعد أن حددت شروط إضافتهم على بطاقات التموين، وذلك في اتجاه الدولة إلى زيادة الدعم التمويني للأسر الأولى بالرعاية في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة مظلة الحماية الاجتماعية للمواطنين، وتعرض الدستور في التقرير التالي تسجيل المواليد فى بطاقة التموين 2022 عبر موقع مصر الرقمية.

رابط تسجيل المواليد فى التموين 

يستطيع أصحاب بطاقة التموين تسجيل المواليد بعد قرار وزارة التموين بالسماح بتسجيلهم وفق بعض الشروط، وذلك عن طريق اتباع بعض الخطوات، أولها الدخول عبر الرابط التالي:

https://digital.gov.eg

  • وبعد ذلك لابد أن يقوم صاحب بطاقة التموين بتسجيل الدخول على موقع بوابة مصر الرقمية لإنشاء حساب جديد حتى يتمكن من تسجيل المواليد، وذلك بالضغط على تسجيل حساب جديد.

رابط الاستعلام عن بطاقة التموين وعدد الأفراد 2022

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  • ثم كتابة الرقم القومي الخاص بصاحب بطاقة التموين.
  • وكتابة الاسم واسم الأم، للتسجيل في بوابة مصر الرقمية لإضافة مواليد جدد لبطاقة التموين.
  • واختيار خدمات التموين.
  • ثم اختيار إضافة أفراد أسرتي.
  • ثم الضغط على بدء الخدمة.
  • وكتابة اسم الابن أو الابنة والرقم القومي.
  • واختيار صفة القرابة ابن أو ابنة.
  • واختيار ضم.
  • ثم الضغط على كلمة إضافة مواليد جديد لبطاقة التموين.

ووضعت وزارة التموين والتجارة الداخلية بعض الشروط  لتسجيل المواليد في التموين، فيجب أن يكون الحد الأقصى 4 أفراد لبطاقة التموين، وهما كالاتى «زوج وزوجة و2 من الأبناء»، وبالنسبة لبطاقة التموين المسجل بها 3 أفراد فقط، يمكنهم إضافة فرد آخر بشرط أن تكون الأسرة من الأولى بالرعاية، ومن أهم الشروط الواجب توافرها أن يكون الابن أكبر من عامين.

 

موقع مصر الرقمية 

يقدم موقع مصر الرقمية العديد من الخدمات للمواطنين بالإضافة إلى خدمات التموين في إطار اتجاه الدولة إلى رقمنة كافة الخدمات التي تقدمها للمواطنين، ومنها خدمات التوثيق، الحالة الشخصية، مركباتى، الكهرباء، الشهر العقارى، الإسكان الاجتماعى، رخصى، السجل التجارى، المحاكم، الضرائب العقارية، الأحوال المدنية، خدمات القضايا، التأمين الإجتماعى، دار الإفتاء، التأمين الصحي الشامل، الزراعة، البريد.

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ويتيح موقع مصر الرقمية  خدمات التموين تفعيل بطاقة تموين، إصدار بدل تالف أو فاقد لبطاقة تموين، إصدار بطاقة تموين جديدة، نقل من محافظة إلى أخرى، فصل نفسي، ضم أفراد أسرتى، الاستعلام عن صرف، إضافة الأبناء غير المقيدين تموينيا، إضافة صرف تموين لمستحقي الخبز فقط، إضافة الزوجة الغير مقيدة تموينيا، إيقاف نفسى من على بطاقة تموينية، إيقاف بطاقة تموينية، إيقاف أفراد من على بطاقة تموينية.

تسجيل المواليد التموين بطاقة التموين موقع مصر الرقمية وزارة التموين

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر تقدم استراتيجيتها للعالم

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