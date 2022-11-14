رابط استمارة الصف الثالث الإعدادي 2023

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط الكتروني مخصص لكتابة استمارة الصف الثالث الإعدادي، بعد توجيه جميع مديريات التربية والتعليم للمدارس ببدء كتابة الاستمارة.

وننشر لكم رابط استمارة الصف الثالث الاعدادي 2023، حيث بدأ طلاب الصف الثالث الإعدادي في كتابة استمارة التي تتيح لهم دخول امتحانات الفصلين الأول والثاني للعام الدراسي الجاري.

ويعرض «الدستور» في السطور التالية رابط استمارة الصف الثالث الإعدادي وكيفية استيفائها..

رابط استمارة الصف الثالث الاعدادي 2023

رابط استمارة الصف الثالث الاعدادي 2023.. يستطيع طلاب الصف 3 إعدادي ملأ استمارة الامتحانات عبر الرابط الذي خصصته وزارة التربية والتعليم لذلك وهو https://office365.emis.gov.eg/

ثم كتابة اسم الطالب كاملاً ومطابقاً لطريقة كتابته في شهادة الميلاد بجميع أجزاء استمارة الصف الثالث الإعدادي دون أي تعديلات في الخط، ويجب طباعة استمارة الشهادة الإعدادية الإلكترونية بالألوان حتي تكون صورة الطالب واضحة، و يجب على الطالب إرسال صورة شخصية على أن يكون الوجه واضحاً فيها بالكامل.

وشددت وزارة التربية والتعليم على مديرياتها بالمحافظات، بتوجيه خطاب رسمي لكافة الإدارات التعليمية والمدارس بمختلف المحافظات على مستوي الجمهورية، بشأن ضوابط وخطوات تسجيل استمارة 3 إعدادي للعام الدراسي الجاري.

الأوراق المطلوبة لامتحان الشهادة الإعدادية

ويحتاج طالب الشهادة الإعدادية تجهيز عدد من الأوراق قبل تسجيل الاستمارة الالكترونية التي تتيح له دخول امتحانات الفصلين الأول والثاني والمقرر عقد الأول منهما في يناير المقبل، وامتحان الفصل الثاني في يونيو 2023.

وجاءت الأوراق المطلوبة فى استمارة الصف الثالث الإعدادي 2023 كالتالى:

صور شخصية خلفية بيضاء مقاس “4*6” مطبوع عليها اسم الطالب بالكمبيوتر.

أصل رسوم المصروفات المدرسية للعام الدراسي الحالي، والتي تبلغ قيمتها 205 جنيهات والتي يتم سدادها في مكاتب البريد مع تقديم صورتين من الإيصال.

أصل رسوم مصروفات المدرسة (الايصال الأحمر)

أصل رسم الامتحان بقيمة 158 جنيها تسدد في البريد مع تقديم صورتين من الإيصال.

صورة من شهادة الميلاد للطالب.

طابع «دعم وتمويل المشروعات» فئة 10 جنيهات.

استمارة التقدم الإلكترونية والتي ستتم طباعتها من الموقع الإلكتروني وتملأ بياناتها للطالب وولي الأمر، مع التوقيع بالاسم.

مبلغ جنيهان رسم الامتحان وتورد بواسطة المدرسة على إيصال 33 ع ح.

تسليم تلك الأوراق في حافظة بلاستيك وتسلم للجنة شؤون الطلاب و الامتحانات بالمدرسة.