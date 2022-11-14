المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعاطل يتاجر فى المخدرات ببنها

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار عادل علي ماهر، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، لعاطل، وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة مركز شرطة بنها، بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 7269 لسنة 2022 جنايات قسم قها، والمقيدة برقم 1441 لسنة 2022 كلى شمال بنها، أن المتهم "مصطفى س ج"، 27 سنة، عاطل، ومقيم دائرة مركز شرطة بنها، حاز وأحرز بقصد الاتجار جوهر مخدر الهيروين في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما حاز وأحرز بقصد الاتجار جوهر مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية قد تمكنت من ضبط عاطل لممارسته نشاطا إجراميا بالاتجار بالمواد المخدرة، بدائرة مركز شرطة بنها، عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهم وبحوزته كمية من المواد المخدرة "الهيروين والحشيش"، ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبسه على ذمة التحقيقات، إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة، فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.