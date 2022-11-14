تفاصيل مصرع طفلة وإصابة والدها فى حادث سير بطريق الأحياء شمال الغردقة

وقع حاث تصادم سيارة ملاكي بمواطن وطفلته ، أسفر عن مصرع الطفلة بمنطقة الأحياء شمال مدينة الغردقة، تم نقل المصاب لمستشفى الغردقة العام وايداع الجثة في مشرحة المستشفى.

البداية كان ورد بلاغ لغرفة عمليات محافظة البحر الأحمر، يفيد بوقوع حادث سير بطريق الأحياء بمدينة الغردقة، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين مصرع طفلة وإصابة والدها اثر حادث سير بسيارة ملاكى تقودها سيدة.

تم إيداع جثة الطفلة فى مستشفى الغردقة العام تحت تصرف النيابة، ونقل والدها لذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وجارى تحرير المحضر اللازم واخطار النيابة العامة والتى من شأنها تباشر التحقيقات.