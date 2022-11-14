الإثنين 14 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تفاصيل مصرع طفلة وإصابة والدها فى حادث سير بطريق الأحياء شمال الغردقة

مصرع طفلة وإصابة
مصرع طفلة وإصابة والدها
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 وقع حاث تصادم سيارة ملاكي  بمواطن وطفلته ، أسفر عن مصرع الطفلة  بمنطقة الأحياء شمال مدينة الغردقة، تم نقل المصاب لمستشفى الغردقة العام وايداع الجثة في مشرحة المستشفى.

البداية كان ورد بلاغ لغرفة عمليات محافظة البحر الأحمر، يفيد بوقوع حادث سير بطريق الأحياء بمدينة الغردقة، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين مصرع طفلة وإصابة والدها اثر حادث سير بسيارة ملاكى تقودها سيدة.

تم إيداع جثة الطفلة فى مستشفى الغردقة العام تحت تصرف النيابة، ونقل والدها لذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وجارى تحرير المحضر اللازم واخطار النيابة العامة والتى من شأنها تباشر التحقيقات.

حاث تصادم سيارة ملاكي مصرع الطفلة مشرحة المستشفى مستشفى الغردقة العام غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر

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وائل لطفي

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