القنصلية العراقية فى إسطنبول: إصابة 4 مواطنين فى انفجار منطقة تقسيم

أعلنت القنصلية العراقية في إسطنبول، اليوم الإثنين، إصابة 4 عراقيين في انفجار الأمس.

وذكر بيان للقنصلية، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع"، أنها "تابعت باهتمام كبير حادث التفجير الإرهابي في منطقة تقسيم، حيث تحرك القنصل العام مباشرة بعد الحادث إلى الجهات التركية المختصة لمعرفة عدد الضحايا من الجالية العراقية".

وأضاف البيان، أن "عدد الجرحى العراقيين إثر الانفجار، بلغ 4، ثلاثة منهم كانت إصاباتهم طفيفة، حيث تم إسعافهم وإخراجهم من المستشفى".

وتابع أن "الجريح الرابع يخضع حاليا إلى عملية جراحية نتيجة إصابته في الرئة"، مؤكداً أن "القنصلية تتابع مع إدارة مستشفى ششلي كولون حالته الصحية".

وفي وقت سابق، أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو في الساعات الأولى من صباح الإثنين، القبض على الشخص الذي ترك قنبلة تسببت في انفجار دام بشارع الاستقلال في إسطنبول، الأحد.

ووفقا لوكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية، فقد اتهم صويلو حزب العمال الكردستاني بالوقوف وراء الهجوم، الذي ضرب أكثر شوارع المدينة ازدحاما وأدى إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة أكثر من 80.

ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الانفجار، لكن إسطنبول ومدنا تركية أخرى استُهدفت في الماضي من قبل أكراد وجماعات أخرى، بما في ذلك سلسلة هجمات عامي 2015 و2016.

وأسفر تفجيران مزدوجان خارج ملعب كرة قدم في إسطنبول في ديسمبر 2016، عن مقتل 38 شخصا وإصابة 155، في هجوم تبناه آنذاك الجناح المسلح لحزب العمال الكردستاني.

وفي أعقاب الانفجار، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه نفذ بقنبلة و"تفوح منه رائحة الإرهاب".

ونقلت "الأناضول" عن وزير العدل بكير بوزداغ، قوله إن امرأة جلست على مقعد لأكثر من 40 دقيقة وغادرت المكان قبل دقائق من الانفجار، مما يشير إلى أن هناك قنبلة كانت موقوتة للتفجير أو تم تفجيرها عن بعد.